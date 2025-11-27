官方重申 新生兒要接種乙肝疫苗

我的頻道

記者胡聲橋╱紐約報導
所有新生兒都要按時接種乙型肝炎疫苗。(紐約州衛生廳X平台)
紐約市衛生局(DOH)和州衛生廳重申，為了免於罹患致命卻可預防的乙型肝炎感染，所有新生兒必須在出生後24小時內接種乙型肝炎疫苗，並要求所有兒童於18個月內完成完整疫苗接種系列。市衛生局說，乙型肝炎疫苗接種時程的安全性與有效性已獲充分驗證。

「近40年來，乙型肝炎疫苗已保護無數嬰兒免於罹患致命性乙型肝炎感染。」市衛生局代理局長莫爾斯(Michelle Morse)博士說，「我們強烈建議維持現行接種時程，持續守護紐約最年幼的居民免於可預防疾病的威脅，延緩接種此有效疫苗將使嬰兒面臨風險。」

州衛生廳長麥當勞(James McDonald)博士指出，「乙型肝炎對嬰兒構成嚴重威脅—90%感染的新生兒可能發展為慢性疾病，多達四分之一可能因併發症死亡。出生時接種疫苗對保護我們最年幼的紐約市民至關重要。」

市衛生局和州衛生廳強調，此建議基於對新生兒乙型肝炎疫苗相關現有科學數據及醫療專業指引的全面審查，符合美國兒科學會推薦的兒童及青少年免疫接種時程表。在嬰兒出生後24小時內為其接種疫苗並追加後續劑量，能高度有效阻斷嬰幼兒期感染並提供終身保護。統計顯示，出生首年感染乙型肝炎的嬰兒中，90%將發展為慢性乙型肝炎。童年感染乙型肝炎病毒者，每四人中就有一人最後死於肝硬化或肝癌。

市衛生局和州衛生廳聯合發布這項健康諮詢，是向紐約市和紐約州的醫療機構重審疫苗安全性的關鍵資訊，並強調嬰幼兒接種乙型肝炎疫苗的重要性。

此項建議發布於聯邦免疫實踐諮詢委員會(ACIP)12月4日至5日例行會議之前，該會議將對修改嬰兒乙型肝炎疫苗接種時程的問題進行討論並付諸表決。

