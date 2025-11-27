「對不起，媽媽，我撒謊了」 旅美設計師陳潤喆探討謊言與真相

陳潤喆為Verizon建構的聯合品牌視覺體系中，實現了跨平台、跨文化的一致性與情感連結，成為電信與科技行業在多元媒介協作的參考範式。(陳潤喆提供)

旅居紐約的平面設計師陳潤喆(Ian Chen)自小是極愛創造的人，從小學開始便模仿繪畫海報和動畫，且對中英文字體排印深深著迷；他日前出版一本名為「對不起，媽媽，我撒謊了」的設計敘述書籍，源於個人經歷和體驗，通過圖像來表達情緒。

陳潤喆表示，該作品的靈感契機源於人們經常「報喜不報憂」的行為，他也有次意識到自己和父母說的話，與自己的真實經歷完全不同，他於是思索這背後的原因，並通過視覺化的方式記錄這一個成長過程；在作品中，他運用了中文和英文的兩種文字系統，來區分話語裡的謊言與真相，「文本與排版既是自我告白，也構建敘事線。」

而書籍的紙張材質與結構，也進一步呈現了謊言與真相之間的關係，他們有時隱藏、有時可見，通過影像、插畫與節奏感排版；陳潤喆將文字的情緒轉為視覺語言，讓每一個章節成為獨立的視覺實驗，同時保持整體結構連貫。

這部作品讓他獲得2024年MUSE Creative Award銀獎、IDA Honorable Mention、Creative Quarterly 77 Honorable Mention以及TDC榮譽；這本書不僅展示他對情緒與敘事的敏感，也讓讀者在閱讀過程中思考記憶與自我認知的關係，為之後的品牌與跨文化項目奠定了創作風格基礎。

陳潤喆的創作風格也延伸至商業品牌、公共空間及城市體育項目中，例如在Interbrand，他作為核心設計師參與多個跨文化品牌的視覺重塑，使策略與情緒兼得；為Verizon建構的聯合品牌視覺體系中，實現了跨平台、跨文化的一致性與情感連結，成為電信與科技行業在多元媒介協作的參考範式。

從出版到品牌實踐，陳潤喆的作品始終圍繞同一個核心，令視覺不僅是符號，而是情感與意義的傳遞的方式；他希望通過結構整理複雜的信息，再由色彩、影像和節奏的結合傳遞情緒，通過視覺回應文化差異，讓每一件作品與觀者建立深度的連接。