百人會「回顧、先驅與英雄」 趙小蘭分享移民之路與領導理念

百人會25日舉辦「回顧、先驅與英雄」系列講座，邀請美國首位亞太裔女性內閣成員趙小蘭暢談了她從移民到政府高層的歷程。(截自視頻會議)

百人會(Committee of 100)日前舉辦「回顧、先驅與英雄」(Recollections, Pioneers and Heroes)系列講座，邀請美國首位亞太裔女性內閣成員趙小蘭 (Elaine Chao)暢談了她從移民 到政府高層的歷程，並分享了個人成長、職業抉擇及應對挫折的經驗。趙小蘭鼓勵年輕人積極建立人脈、持之以恆，並勇於面對失敗，不要畏懼挫折，因為「人生還有很多試錯機會。」

趙小蘭形容其父母的故事是典型的亞裔 移民歷程。她父親出生於上海附近的小農村，母親則出身於安徽。父母經歷戰亂與財產喪失，最終在台灣重逢，並努力為她提供教育與發展機會。趙小蘭指出，正是父母的犧牲和支持，讓她能在美國抓住機會，走向成功，「我們剛到美國的時候，亞裔人口不到1%，其中華人更是寥寥無幾，」趙小蘭說。「但我父母堅信這裡是希望之地，堅信我們能實現夢想。」

趙小蘭鼓勵年輕人積極建立人脈、持之以恆，並勇於面對失敗，不要畏懼挫折。(截自視頻會議)

趙小蘭作為移民初來乍到時，甚至不懂一句英語，但通過勤奮學習和工作，嘗試不同職業，逐步找到自己的熱情與方向。她指出，美國社會提供了無數機會，即使錯過一次，也可迅速重整再出發，「在這個國家，你可以犯錯，可以有多次新的開始。」

在談及職業心得時，趙小蘭提到，她的成功並非僅靠運氣，而是結合勤奮、洞察力及自我反思。她還分享了在白宮面試及內閣任命過程中遭遇的挫折與機遇，強調保持冷靜、理智和感恩態度的重要性，並指出每次挑戰都是學習和成長的機會。此外，趙小蘭強調導師與人脈的作用。「我最重要的導師當然是我的父母，但我建議積極尋找其他可以提供指導與建議的人，」趙小蘭建議年輕人善用每次學習和交流的機會。

「回顧、先驅與英雄」是一系列由百人會(Committee of 100)主辦的線上對談節目，專訪具有影響力的亞裔，探討來賓的成就、挑戰與貢獻，凸顯他們在各自領域的先驅角色。過往嘉賓還包括愛滋病研究先驅科學家何大一、美國宇航員焦立中、劇作家與編劇黃哲倫、以及史丹佛大學歷史教授張少書等人。