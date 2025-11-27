我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

百人會「回顧、先驅與英雄」 趙小蘭分享移民之路與領導理念

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
百人會25日舉辦「回顧、先驅與英雄」系列講座，邀請美國首位亞太裔女性內閣成員趙小蘭暢談了她從移民到政府高層的歷程。(截自視頻會議)
百人會25日舉辦「回顧、先驅與英雄」系列講座，邀請美國首位亞太裔女性內閣成員趙小蘭暢談了她從移民到政府高層的歷程。(截自視頻會議)

百人會(Committee of 100)日前舉辦「回顧、先驅與英雄」(Recollections, Pioneers and Heroes)系列講座，邀請美國首位亞太裔女性內閣成員趙小蘭(Elaine Chao)暢談了她從移民到政府高層的歷程，並分享了個人成長、職業抉擇及應對挫折的經驗。趙小蘭鼓勵年輕人積極建立人脈、持之以恆，並勇於面對失敗，不要畏懼挫折，因為「人生還有很多試錯機會。」

趙小蘭形容其父母的故事是典型的亞裔移民歷程。她父親出生於上海附近的小農村，母親則出身於安徽。父母經歷戰亂與財產喪失，最終在台灣重逢，並努力為她提供教育與發展機會。趙小蘭指出，正是父母的犧牲和支持，讓她能在美國抓住機會，走向成功，「我們剛到美國的時候，亞裔人口不到1%，其中華人更是寥寥無幾，」趙小蘭說。「但我父母堅信這裡是希望之地，堅信我們能實現夢想。」

趙小蘭鼓勵年輕人積極建立人脈、持之以恆，並勇於面對失敗，不要畏懼挫折。(截自視頻...
趙小蘭鼓勵年輕人積極建立人脈、持之以恆，並勇於面對失敗，不要畏懼挫折。(截自視頻會議)

趙小蘭作為移民初來乍到時，甚至不懂一句英語，但通過勤奮學習和工作，嘗試不同職業，逐步找到自己的熱情與方向。她指出，美國社會提供了無數機會，即使錯過一次，也可迅速重整再出發，「在這個國家，你可以犯錯，可以有多次新的開始。」

在談及職業心得時，趙小蘭提到，她的成功並非僅靠運氣，而是結合勤奮、洞察力及自我反思。她還分享了在白宮面試及內閣任命過程中遭遇的挫折與機遇，強調保持冷靜、理智和感恩態度的重要性，並指出每次挑戰都是學習和成長的機會。此外，趙小蘭強調導師與人脈的作用。「我最重要的導師當然是我的父母，但我建議積極尋找其他可以提供指導與建議的人，」趙小蘭建議年輕人善用每次學習和交流的機會。

「回顧、先驅與英雄」是一系列由百人會(Committee of 100)主辦的線上對談節目，專訪具有影響力的亞裔，探討來賓的成就、挑戰與貢獻，凸顯他們在各自領域的先驅角色。過往嘉賓還包括愛滋病研究先驅科學家何大一、美國宇航員焦立中、劇作家與編劇黃哲倫、以及史丹佛大學歷史教授張少書等人。

趙小蘭 亞裔 移民

上一則

海豚游泳培訓中心與國際泳術接軌 不斷進步

下一則

SAS「感友節」遊行 障礙學生傳遞感動
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

幫孩子找依靠 華女移民到美11年生6娃成大家庭

幫孩子找依靠 華女移民到美11年生6娃成大家庭
國會議員警告 芝城ICE執法未停 明年初更擬擴編3倍人力

國會議員警告 芝城ICE執法未停 明年初更擬擴編3倍人力
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

熱門新聞

王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

2025-11-22 07:11
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
徐家樹以6425萬元，收購位於法拉盛市中心緬街41-60號的置地大廈。(本報檔案照)

華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈

2025-11-22 01:25
一名22歲華裔青年上周於皇后區地鐵站遭列車撞擊身亡。警方根據初步調查表示案件暫無犯罪嫌疑，但家屬認為事件仍有多處疑點，盼能尋得目擊者還原經過。(受訪者提供)

華裔青年地鐵墜軌亡 警初判跳軌 家屬認為不可能自殺

2025-11-19 01:28
紐約市議會上周通過一項法案，要求大型住宅使用固定式垃圾容器，並授權市清潔局(DSNY)向部分公寓、共管公寓(condo)及合作公寓(co-op)每戶每年收取最高55元費用。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市議會通過垃圾容器新規 這些住戶恐年繳55元

2025-11-22 14:41

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位