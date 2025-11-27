感恩節假期低溫迎大規模降雪 州府籲出行提高警覺

感恩節假期即將到來，紐約州也將迎來本季首場大規模降雪和低溫，州府呼籲居民在感恩節出行高峰期間提高警覺。(記者范航瑜╱攝影)

隨感恩節 假期到來，紐約州 也將迎來本季首場大規模降雪和低溫。州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，即日起至29日，西部紐約、中部紐約、莫霍克谷(Mohawk Valley)與北境(North Country)將迎來大湖效應(Lake Effect)降雪，並呼籲居民在感恩節出行高峰期間提高警覺。

降雪預計在27至28日達到高峰。州府提醒，強風與降雪將造成道路視線不佳、積雪飄移等情況，節日期間出行民眾應預留更多時間，並避免在最猛烈的降雪時段上路。除降雪外，州府也提醒居民注意寒冷天氣相關風險。

州勞工廳提醒，勞工與雇主在極端低溫下須遵循安全措施，包括限制戶外作業、安排在較暖時段施工、提供保暖休息區、供應乾淨飲水、以溫熱無咖啡因飲品補充水分，並穿著至少三層衣物、手套、厚襪、保暖鞋與頭部防護裝備。

大湖效應是秋冬季節的常見現象，當冷空氣經過相對溫暖的湖面時，湖水加熱空氣並產生強對流，導致暴風雪。隨著進入12月，紐約州可能迎來更多類似「湖效雪」(Lake Effect Snow)。

紐約市 暫未受到大湖效應影響。26日降雨暫歇，氣溫相對溫和，但27日開始氣溫將降至冰點以下，風勢增強，比平常低約15度，最高僅華氏40度中段，加上大風，體感溫度將更低。若有計畫觀看遊行或外出活動的民眾，建議穿戴保暖。28日氣溫同樣偏低且多風，最高僅華氏40度出頭，體感溫度則接近30度，低於冰點。

州高速公路管理廳(The New York State Thruway Authority)建議駕駛下載官方行動應用程式，即時獲取交通狀況、路況攝影機畫面和導航輔助，確保出行安全。民眾可致電511查詢即時路況，或瀏覽511NY網站與行動版取得最新交通資訊。