SAS「感友節」遊行 障礙學生傳遞感動

自學校從2022年創辦以來，每年的「感友節」氣球遊行已經成為傳統。(圖片由家長提供)

25日中午，在曼哈頓翠貝卡(Tribeca)的百老匯 大道上，數十名來自The Shirley Aninias School(SAS)的孩子舉著氣球走過；在一旁夾道歡迎的不僅有他們的家人，社區鄰里、小商家也紛紛走上街為他們喝采。

SAS是一所專為有語言障礙、多動症(ADHD)、自閉症等神經多元特徵孩子設計的學校。校長阿尼亞斯(Shirley Aninias)說，自學校從2022年創辦以來，每年的「感友節」(Friendsgiving)與氣球遊行已經成為傳統；「我們希望能藉此機會展現社區對神經多元孩子的包容和支持，也同時讓孩子們展示他們一年以來的進步。」

阿尼亞斯表示，使用氣球最初是受著名的梅西感恩節 遊行啟發；「我們會讓孩子們挑選他們喜歡的氣球，讓他們在治療師陪伴下參與。」遊行的所有環節都專為有神經多元特徵的孩子而設計，「比如很多孩子會怕噪音、人群，所以我們的喝采都是友好不大聲的，也用無聲的絲球代替禮炮等等。」

參與其中的華裔家長Cathy表示，有特殊需求的孩子往往不能很好地參與遊行、派對等社交活動，而當天看到13歲女兒臉上大大的笑容，對Cathy而言便是最感動的瞬間。Cathy說，有語言障礙及行為問題的女兒在第一年參與遊行時還較為拘謹怕生，「今年看到她能這麼開心地享受活動，同時遵守規矩，讓我很受觸動。」