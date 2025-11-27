黑五前夕 長島逾千包裹遭竊 14嫌落網

我的頻道

記者戴慈慧／紐約報導
警方在長島破獲專門鎖定門前包裹的犯罪集團，涉嫌在多個社區竊取郵件和包裹。圖為放在住家門口的包裹。(記者戴慈慧／攝影)
警方在長島破獲專門鎖定門前包裹的犯罪集團，涉嫌在多個社區竊取郵件和包裹。圖為放在住家門口的包裹。(記者戴慈慧／攝影)

黑色星期五」購物潮即將到來，紐約民眾忙著準備收包裹之際，警方也提醒要提高警覺。紐約州多個執法單位近日宣布在長島蘇福克郡(Suffolk County)破獲一個跨郡「門前包裹竊盜」(porch pirate)集團，共14人遭逮捕，他們涉嫌在長島和紐約市多個社區大肆竊取包裹與郵件，累計超過1000件。

調查人員指出，這已不是零星的小偷竊行為，而是有分工、有策略、有組織的犯罪網路的行動。

該集團至少自2023年起活動。成員開車在住宅區巡視，一旦看到門口有包裹，便通知受雇的「跑腿人」(runners)快速下手，再由其他人負責轉移與處理，以降低被辨識的風險。地方檢察官辦公室表示，多起案件涉及暴力或詐騙，其中一次，嫌犯的跑腿人員曾將一名FedEx送貨司機推倒在地，搶走一箱內含15台三星平板電腦的包裹；另一起案件中，有人被指控在梅爾維爾(Melville)的一處FedEx中心使用假身分證件領取包裹，內含價值逾1000元的iPad Pro。

專家指出，這類犯罪之所以得手，往往與住宅區型態有關。一旦他們鎖定某個社區，只要是住家密集、房屋靠得近的富裕街區，他們就能非常快地取走大量包裹。

警方在搜索行動中查獲大量未開封包裹與郵件，並扣留相關證物。多名嫌犯目前面臨包括重大竊盜、共謀等多達50項指控。為首者是29歲嫌犯傑瑞茲(Andricson Jerez)，他被控在布朗士的兩處地點遙控指揮。他掌握了FedEx內部的發往蘇福克郡的包裹追蹤信息，包括收件人姓名、地址、設備類型和追蹤號碼，然後提供給「跑腿人」，指引他們竊取包裹。

杭亭頓市的一名受害人說，「我們訂購了一些手機，等待FedEx快遞員送上門，卻有人等在我們門口，簽收拿走了」。

執法單位提醒，隨著假期包裹寄送量激增，民眾應提高警覺，若長期無人在家或包裹經常遭竊，可考慮改寄代收點、請鄰居協助收件，或留意社區內反覆徘徊的可疑車輛。案件仍在持續調查中。

長島 布朗士 黑色星期五

