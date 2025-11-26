阿茲海默症關愛服務 表彰35位義工

阿茲海默症關愛服務於25日，在曼哈頓華埠舉行「義工表彰暨感恩節慶祝活動」。(記者劉梓祁／攝影)

阿茲海默症 關愛服務(CaringKind)25日在曼哈頓華埠舉行「義工表彰暨感恩節 慶祝活動」，感謝過去一年貢獻服務的志願者。關愛服務表示，盡管組織經費有限，但依然希望透過一年一度的感恩節聚會，肯定他們在失智症 關懷服務中的重要角色。

今年共有35位義工獲表彰，包括李明東、羅莎等人。當中最年長者為92歲的何麗霞，她仍持續每日親手製作手工，並無償送予身邊的人。

關愛服務多元化服務副總裁石蔚靜表示，關愛服務作為非營利組織，經費相對有限，「很多時候真的不知道該如何回報義工。但大家雖然不求回報，卻願意為幫助失智人士、讓更多人認識失智症而付出，這份心意真的讓人非常感動。」

活動中，獲獎義工代表逐一分享自身經驗。當中，陳鳳樟表示，他於2018年從廣州來紐約照顧患阿茲海默症、已進入晚期的母親；母親因摔倒手骨折後病情惡化，他與24小時護理員合作照護，包括餵食、換尿片、按摩、唱童謠、回憶過往等，「希望讓媽媽安享晚年」。母親於2019年離世後，他仍感照顧路上的孤單。

2021年，他參加由阿茲海默症關愛服務舉辦的義工培訓班，接受照護、同伴支持等課程。他說，「家裡有一位阿茲海默症患者，會給家人和照顧者帶來很多不便、無助和困難。我曾經也是照顧者，十分明白。」因此，他決定加入義工隊，希望以自身經驗陪伴更多照顧者。

另一位義工代表戚明暉則分享，加入志願服務後，她的生活變得更充實、有意義，「做義工讓我開拓了社交圈，也讓我有更多機會與不同的人交流，關心更多需要陪伴的人。」