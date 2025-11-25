東北同鄉會慶感恩節 發送逾200隻燒雞

我的頻道

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
紐約東北同鄉會在感恩節前夕給民眾送燒雞。(東北同鄉會提供)
紐約東北同鄉會在感恩節前夕給民眾送燒雞。(東北同鄉會提供)

紐約東北同鄉會聯合易普思法律協助中心(Elpis Law Center)以及紐約市警109分局，近日在法拉盛舉辦感恩節愛心回饋活動，免費贈送燒雞給社區民眾。當天活動共發出200多隻燒雞，鄉親們排隊領取。

活動中，許多居民對主辦單位表達謝意，感受到節日的關懷及對鄉親的重視。東北同鄉會會長李香梅表示，同鄉會的力量雖不大，但長期持續為鄉親服務、舉辦有益的活動，逐漸獲得同鄉的認同和信任，這也正是努力的意義所在。未來希望能在更多面向服務社區、支持警察，共同建設最美好的社區與家園。

當日，易普思法律協助中心在現場提供免費法律諮詢，協助居民處理移民、法律權益等問題。市警109分局的警員亦到場協助並與鄉親互動，展現警民攜手、守護社區的精神。

紐約東北同鄉會於1984在紐約註冊成立，致力凝聚在美東北籍華人華僑，幫助鄉親融入美國社會生活，加深對華人移民史的理解。近年來隨著新移民陸續湧入，已成為紐約華人社區頗具影響力的社團之一。同鄉會每年都會舉辦盛大晚宴祭祖活動、紐約大型華人春晚、「九一八事變」紀念活動，並將傳統東北大秧歌引入社區，豐富紐約華人的文化生活。此外該會也重視與中國東北三省在文化與經貿上的交流與合作，多次組織會員前往東北考察。

