市府豁免上萬個班級 今年60%小班制達標

記者曹馨元／紐約報導
紐約市今年已達到60%符合小班制(class size law)法案的階段性目標。不過，有上萬個班級被列為豁免才符合該標準。(美聯社)
紐約市今年已達到60%符合小班制(class size law)法案的階段性目標。不過，有上萬個班級被列為豁免才符合該標準。(美聯社)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布，紐約市今年已達到60%符合小班制(class size law)法案的階段性目標。不過，市教育局(DOE)同時將上萬個班級列為小班制豁免，才符合州法所設立的標準。

根據教育媒體Chalkbeat統計，市府將全市15萬個班級中約1萬500個列為小班制豁免，涵蓋超過120所學校。若將這些豁免情況計入在內，全市達成小班制目標的班級已有64%；然而若不計算豁免，合規比例僅為59.5%。

小班制法案於2022年在州議會通過，設立「五年計畫」，要求全州學校在2028年9月前達成三年級前每班20人，四至八年級23人，九至12年級25人。按計畫，每年應額外增加20%的合規班級數量。

由於去年僅有47%的班級符合標準，今年目標設立的60%被視作市府面臨的第一個重要達標挑戰。為達標，市府已投入數億元預算以大量聘請教師，同時首次引用法案中的豁免條款，指若學校空間有限、學生爆滿、財務困難、或缺乏合格教師，即可獲得豁免。

今年稍早，市府與工會已同意豁免八所特殊高中，因為這些需求量極大的頂尖高中已「超額招生」。明年，達成小班制的挑戰更為艱鉅，全市將有80%需合規。市府估計，完全達成縮班後，每年的教師人力成本可能高達17億元，校舍興建費用則可能再增加180億元。候任市長曼達尼(Zohran)在競選時已提出教師增聘計畫，並希望額外經費可透過削減市教育局部分不必要合約來籌措。

