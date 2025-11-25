皇后區「紙上街道」 公聽會討論是否除名

我的頻道

記者高雲兒、戴慈慧／紐約報導
紐約皇后區區長理查茲辦公室近日就一項街道除名申請舉行公開聽證會，討論長島市32街靠近21大道的一小段「紙上街道」(paper street)是否應從官方地圖上移除。(會議視頻截圖)
紐約皇后區區長理查茲辦公室近日就一項街道除名申請舉行公開聽證會，討論長島市32街靠近21大道的一小段「紙上街道」(paper street)是否應從官方地圖上移除。(會議視頻截圖)

紐約皇后區區長理查茲(Donovan Richards)辦公室近日就一項街道除名申請舉行公聽會，討論長島市32街靠近21大道的一小段「紙上街道」(paper street)是否應從官方地圖上移除。這段街道雖在城市地圖上畫存近百年，實際上從未鋪設、從未通車，目前更像是一片社區內部的封閉空地，外觀上與一條街道毫無關聯。

申請方是與該地相連的恩典路德教會(Grace Lutheran Church)。教會在聽證會上說明，這塊地多年來一直被用作教會所附設學校的唯一戶外操場，學生每天的活動與課間遊戲都在此進行，也承擔周末和節日時的社區活動。代表認為，若未來市府因政策更動決定把這段街修建出來，「學校會在一夜之間失去唯一的戶外空間」。

教會表示，這項除名申請並不涉及任何形式的開發。「我們沒有建設計畫，也沒有打算把這裡改成其他用途。」提出申請的原因更多來自近年鄰地開發案帶來的提醒。直到開發商測量時，教會才意識到這段地理上看似早已消失的街，其實仍是市地圖的一部分，「法律上它依然是一條街，而不是操場」。

在與鄰里溝通方面，教會稱已向最受影響的住戶做初步說明，住戶普遍反對市府將此處鋪成車道，理由包括視野、安全與交通流量等。至於社區關心旁邊大型建案是否會利用此處作為車庫出入口，教會回應稱，已向開發方確認對方並無此規畫，該段街未來即便除名，也不會因此成為開發的附屬空間。

該案先前已獲社區委員會(CB1)建議通過，若後續獲市規畫委員會(City Planning Commission)及市議會批准，這段從未在現實中出現的32街將從市地圖上撤銷，教會的操場空間也可望獲得長期保障。

皇后區馬斯佩(Maspeth)也將在地圖上少一條街。紐約市交通局(DOT)已啟動程序，準備將57大道靠近59街西側、約4000平方呎的一小段道路自城市地圖中刪除。這段路雖然名義上是公共街道，但多年來已不再作為道路使用，而是被交通局圍起作為標誌工場(sign shop)的內部作業空間，因此也被稱為「紙上街道」。

市交通局將透過土地用途審查程序(ULURP)進行下一步，未來將交由區委會、市規劃委員會與市議會審查。目前尚未公布完整時間表，但交通局承諾會持續向社區更新進度。

