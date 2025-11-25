布碌崙植物園冬季光影展登場 打造一條宛若魔幻森林步道

我的頻道

記者馬璿／紐約報導
布碌崙植物園在全長約一哩的步道上，布置超過19組大型光影裝置並搭配獨特聲音場景。(取自植物園官方網站)
布碌崙(布魯克林)植物園(Brooklyn Botanic Garden)自21日起舉行第五屆「Lightscape」冬季光影展。此次活動以花園的植物與野生生物為靈感，打造一條宛若魔幻森林的光影步道，結合燈光藝術與聲音氛圍，讓遊客得以欣賞璀璨奇幻的冬夜景致。

主辦單位於全長約一哩的步道上，布置超過19組大型光影裝置並搭配獨特聲音場景。亮點包括由Mandylights打造3000支發光花朵布滿橡樹環段的「Bluebonnets」，以及Studio Toer製作的「Firefly Field」，以400隻動態螢火蟲妝點Osbourne Garden。回歸作品還有Mandylights的「Winter Cathedral」與ITHACA Studio的「Sea of Light」，此外茶園也新增了水舞燈光秀。

活動期間，光影步道沿線將設置小吃攤位、飲品吧與多項餐飲選擇。票價依時段區分為：非尖峰時段(Off-Peak)成人29元、兒童15元；平常時段(Value Night)成人39元、兒童22元的；尖峰時段(Peak Night)成人44元、兒童28元，兩歲以下孩童免費。會員於尖峰與非尖峰時段可享折扣。

此外，12月每周四的「21+夜晚」將為成年人打造節慶夜晚的派對，另於12月5日與30日提供感官友善的提早入場時段，以照顧對感官刺激較為敏感的遊客。

布碌崙植物園總裁兼執行長班尼普(Adrian Benepe)表示，Lightscape已成為紐約市冬季重要的文化傳統，他們希望每年都能注入新意，為社區與訪客帶來更多動人時刻。2025至2026年的展期，主辦單位期待能有更多人踏入這片魔幻光影世界，感受冬夜裡的自然祝福與藝術能量。

布碌崙(布魯克林)植物園(Brooklyn Botanic Garden)從11月21日起迎來第五屆「Lightscape」冬季光影展。(取自植物園官方網站)

