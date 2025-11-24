黃敏儀攜華超發金雞、氣炸鍋 送暖社區

我的頻道

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
皇后區法拉盛市議員黃敏儀23日攜手北美亞裔共創會及金城發超市，在超市前舉辦免費感恩節「鳳凰雞欄金雞」派發活動，希望在於感恩節前夕，幫助更多家庭準備豐盛的節日餐食，也希望為社區帶來溫暖、支持與團結的力量。

當日，黃敏儀等為民眾共免費派發200餘隻鳳凰雞欄金雞，以及200餘個空氣炸鍋，空氣炸鍋由聯合主辦方北美亞裔共創會董事局名譽主席、美國瑞科海外倉董事長張玉龍提供。不少華人民眾大排長龍，前來領取餐食及廚具。

黃敏儀表示，感恩節是與家人分享溫暖與感恩的時刻，希望通過這樣的活動，向社區送上一份實實在在的關懷，幫助更多家庭度過一個溫馨的節日。

北美亞裔共創會董事局主席余健指出，此次活動體現了亞裔社區的互助精神，也展現了各大社團齊心回饋社會的力量。金城發超市總經理吳曉永表示，非常榮幸與議員及各協會攜手，讓節日溫暖惠及更多家庭。

協辦單位還包括紐約浙江商會、美國永嘉同鄉會及總商會、洞頭同鄉會及總商會、七都同鄉會、龍灣同鄉會及總商會、狀元同鄉會、洞頭靈昆商會、紐約樂清同鄉會、紐約中美商會、世界愛心婦女紐約總會、上海同鄉會、美國國際文化藝術總會及美東華人美甲協會。

