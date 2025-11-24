我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

松柏之家感恩節盛會 400嘉賓歡聚

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙松柏之家社區服務中心舉辦年度感恩節慶祝活動。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙松柏之家社區服務中心舉辦年度感恩節慶祝活動。(記者胡聲橋／攝影)

松柏之家社區服務中心日前舉行2025年感恩節慶祝活動，攜手眾多社區合作夥伴及多位民選官員共同歡聚，向長者及社區家庭傳遞節日的溫暖與關懷，共有各界嘉賓近400人出席。

這個年度感恩節慶祝活動21日下午在位於班森賀的福臨門宴會廳舉行。松柏之家社區服務中心負責人陳偉儀在致辭中說，「感恩節是一個表達感謝與分享的日子，感謝所有民選官員、社區夥伴、義工與捐贈者的支持，讓我們能夠持續為長者與家庭帶來溫暖與希望」。

松柏之家準備了200隻火雞和鮮雞，分送給有需要的長者與家庭，讓更多居民能在佳節享用溫暖的一餐。活動現場氣氛熱鬧，參加者除享用美食，更透過互動與交流，增進彼此的社區連結。

州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳和諾瓦克夫(Michael Novakhov)、市議員莊文怡及其他民選官員代表，以及市警62分局局長伊斯蘭(Mohammed Islam)、66分局局長赫拉特(Kenneth Herrarte)和華裔副局長汪敬源(Lawrence Wang)等眾多嘉賓都參加了活動。

幾位民選官員和警方代表在致辭中都表示，感恩節是美國傳統節日，他們祝福長者感恩節快樂、身體健康，也感謝松柏之家社區服務中心多年來在服務社區和長者上做出的貢獻。

當日到場的嘉賓還包括國會眾議員高德曼(Dan Goldman)和克拉克(Yvette D. Clarke)辦公室的代表、以及州檢察長詹樂霞(Letitia James)亞裔拓展主任陳峰(Adam Chen)等。

