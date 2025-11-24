我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

21歲以下大麻使用率 高達兩成

記者曹馨元／紐約報導
數據顯示，自紐約州於2021年將大麻合法化以來，青少年使用比例正迅速攀升。(記者劉梓祁／攝影)
數據顯示，自紐約州於2021年將大麻合法化以來，青少年使用比率正迅速攀升；不僅青少年大麻中毒案數量增長70%，如今有高達近五分之一的21歲以下青少年表示曾使用大麻。

反對大麻合法化的非營利組織「智慧大麻政策」(Smart Approaches to Marijuana)援引「全國毒物資料系統」(National Poison Data System)的資料指，自2021年以來，紐約州涉及19歲以下青少年的大麻中毒案例激增70%，自當年的649起上升到2023年的1104起。

在青少年中毒案例中，高達95%與食用型大麻製品(edibles)有關。紐約上州中毒中心(Upstate New York Poison Center)的醫學總監卡利奧醫生(Dr. Vince Calleo)指，許多食用大麻產品看上去與常規零食無異，因此更容易造成兒童誤食。該中心於2024年共收到超過500起有關大麻使用的中毒質詢電話，其中「超過半數涉及六歲以下兒童」。

「智慧大麻政策」指出，如今的大麻製品較數十年前效力更強，因為人工基因培育的大麻已使其中主要精神活性物質四氫大麻酚(THC)含量提升，更容易達成刺激效果。

目前，紐約州僅規定21歲以上成年人使用大麻為合法，但21歲以下青少年的使用比率已在2023年達到19.2%。紐約有大量大麻販售店持續非法經營，2024年，未持牌店家的數量高達3000家，而合法者僅有275家。

如今，紐約市街頭大麻店極易找到，更有不少無店面攤販售買大麻煙卷。近日一間位於皇后區小頸的大麻零售店因地點緊鄰學校而遭到大量家長抗議。

