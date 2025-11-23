法拉盛手搖飲 排隊王此起彼落

我的頻道

記者戴慈慧╱紐約報導
法拉盛的手搖飲市場熱度來得快也去得快。圖為茶百道緬街新店推出促銷活動吸引顧客。(記者戴慈慧╱攝影)
法拉盛的手搖飲市場熱度來得快也去得快。圖為茶百道緬街新店推出促銷活動吸引顧客。(記者戴慈慧╱攝影)

法拉盛手搖飲市場熱度持續升高，但店家「紅得快、退得也快」的現象愈來愈明顯，9月在王子街開幕的奈雪(Naisnow)一度引爆話題，開幕後連日大排長龍，民眾為一杯飲料等上一小時早已成為常態；然而短短一個月後，新開在緬街的茶百道(Tea By Do)又以買一送一活動掀起新一波人潮，迅速取代前者成為新的「排隊王」。

奈雪10月剛開幕時，許多民眾專程前往排隊，只為一探究竟。林先生回憶，他那天為了替家人買飲料，硬是在隊伍裡站了一個半小時，靠滑手機看影片消磨時間，「平常我絕對不會為一杯飲料等這麼久，要不是為了家人想喝，我早就走了。」

但熱潮轉移得同樣快速，上個月剛開幕的茶百道在周末推出買一送一促銷，人潮從中午起陸續湧入，隊伍彎過轉角，估計至少50人以上。紐約台灣商會會長林慶甫指出，法拉盛手搖飲市場競爭激烈，開幕熱潮已成為常態，但維持熱度卻愈來愈困難。「現在飲料店在法拉盛的生命周期愈來愈短了，可能只有兩、三年，以前至少能撐五年以上。」

林慶甫曾在台灣開設多家手搖飲品牌，也經營過快可立與CoCo，在茶飲產業深耕數十年。他表示，手搖飲爆紅背後，靠的是「快速文化」與社群平台的「網紅效應」，「很多店靠噱頭、裝潢、限定飲品吸引年輕人，短影片一發出去，就可能瞬間爆紅。但如果產品品質不穩定，話題退了、生意也跟著掉。」

他分析，手搖飲品牌不只彼此競爭，也要面對高租金、人工成本、供應鏈壓力等挑戰，「要紅其實不難，但要活得久非常不容易」。

法拉盛作為華人與多族裔移民聚集區，餐飲文化更新速度一向快，手搖飲市場更是如此。除了台灣品牌、大陸品牌外，也有不少本地團隊投入市場，不過在競爭激烈下，部分店家往往開幕數月便調整營運，甚至更換招牌、重新定位，以跟上消費者喜好的快速變化。

對不少在地居民來說，排隊手搖飲早已成為日常街景，但能維持熱度、在商圈站穩腳步的品牌卻愈來愈少。法拉盛的手搖飲熱潮仍將不斷更新，而下一個在網路爆紅、大排長龍的店可能已在角落悄悄準備登場。

法拉盛王子街新開幕的奈雪10月間吸引大批民眾排隊，當時買杯飲料需等上一小時以上。(記者戴慈慧╱攝影)
法拉盛王子街新開幕的奈雪10月間吸引大批民眾排隊，當時買杯飲料需等上一小時以上。(記者戴慈慧╱攝影)

人力中心感恩會 學生分享勵志故事

凌晨破門 ICE槍指皇后區移民家庭5母子
