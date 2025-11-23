美國猴嶼同鄉會41周年 鄭潤接任主席

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
美國猴嶼同鄉會近期在法拉盛舉辦成立41周年暨第21屆職員就職典禮，吸引上千名僑界人士與社區代表參加。(記者高雲兒╱攝影)
美國猴嶼同鄉會近期在法拉盛舉辦成立41周年暨第21屆職員就職典禮，吸引上千名僑界人士與社區代表參加。(記者高雲兒╱攝影)

美國猴嶼同鄉會近期在法拉盛舉辦成立41周年暨第21屆職員就職典禮，吸引上千名僑界人士與社區代表參加，新任主席鄭潤、卸任主席鄭日貴、執行主席鄭忠勇、榮譽主席兼理事長鄭鳳生等出席。中國駐紐約總領事館領事向裕韜、榮頂，以及州參議員劉醇逸、州眾議員鄭永佳代表、候任市議員黃友興、市議員馬泰代表等民選官員到場致意並頒發賀狀。

鄭潤致詞表示，同鄉會成立40多年以來，歷任會務人員奠定組織的穩定發展，而他獲推選為新任主席，將在現有基礎上延續會務。他說，自己將「依循會務流程、廣納意見」，並強調團結鄉親與延續服務功能是新一屆職員的主要服務方向。

鄭日貴則回顧任內四年工作，表示同鄉會能順利推進會務，仰賴團隊合作與鄉親支持。他提到，雖然正式卸任，但未來仍會持續參與公益及同鄉會活動。

中國駐紐約總領館領事向裕韜表示，猴嶼同鄉會多年來在社區服務及聯繫鄉親方面發揮作用，並期待新一屆會務團隊延續相關工作。他表示，總領館將繼續為旅美鄉親提供領務協助。

典禮中，多位社區人士及官员先後致意，肯定同鄉會在社區活動、文化維繫及協助新移民等方面的長期投入。

法拉盛 眾議員 移民

“第十八屆鄉音金秋音樂會-黃河大合唱” 震撼上演

台灣導演洪瑋婷「風流少女殺人事件」入選Metrograph新銳短片
