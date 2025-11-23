我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

CACF「改變促進者」 市主計長蘭德關注亞裔兒少獲表彰

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
典禮中，CACF青少年領袖陳希弗分享個人成長經歷，談及在校園遭遇的歧視問題。(記者范航瑜╱攝影)
典禮中，CACF青少年領袖陳希弗分享個人成長經歷，談及在校園遭遇的歧視問題。(記者范航瑜╱攝影)

亞裔兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families，簡稱CACF)21日晚在曼哈頓下城翠貝卡(Tribeca)舉辦「改變促進者」(Catalyst for Change Awards)頒獎典禮，多名民選官員、民代、企業領袖與社區成員出席，包括市主計長蘭德(Brad Lander)，共同關注亞裔兒少在教育、公民參與與族裔身分認同上的需求。

典禮中，CACF青少年領袖陳希弗(Seaver Chen，音譯)分享個人成長經歷，談及在校園遭遇的歧視問題。他回憶，七年級時常聽到同學以「書呆子」或「吃狗肉」等刻板印象取笑亞裔，雖非直接指向自己，但每次聽見都使他胸口一緊。為避免成為攻擊目標，他選擇沉默，並盡量與白人同學相處，以降低再度聽見歧視言語的可能性。為不讓父母擔心，他只淡淡告訴家人「有人對我說了帶種族色彩的話」，但內心對亞裔身分的矛盾與委屈卻不斷累積。

今年「改變促進者」獎頒發給兩位得主。第一位為播客「Future Hindsight」主持人兼執行製作人阿透斯(Mila Atmos)。她透過節目與多名推動民主改革的公共人物對談，包括前喬治亞州州眾議員艾布蘭(Stacey Abrams)與前聯邦司法部長霍爾德(Eric Holder)，探討如何將理念化為行動。她表示，只要人們懷抱共同願景與熱情，「社群便會強大到無法被忽視」。

第二位得主為市主計長蘭德，而市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)擔任當晚頒獎人。蘭德致詞時表示，自己成長於公共教育工作者家庭，自小相信每個孩子都應受到支持並獲得茁壯機會，這價值也引導他在社區組織、市議會及如今主計長的工作。他指出，亞太裔社群為城市帶來巨大貢獻，但仍面臨語言、資源與制度性不平等等挑戰，特別是在疫情與反亞裔仇恨事件中。他亦稱自己是CACF亞裔學生倡議計畫(ASAP)的「忠實粉絲」，並對青少年積極投入公民事務感到十分鼓舞。

亞裔兒童與家庭聯盟21日晚在曼哈頓翠貝卡舉辦「改變促進者」頒獎典禮，多名民選官員...
亞裔兒童與家庭聯盟21日晚在曼哈頓翠貝卡舉辦「改變促進者」頒獎典禮，多名民選官員、民代、企業領袖與社區成員出席。(主辦方提供)

亞裔 蘭德 歧視

上一則

市議員莊文怡辦公室擴大免費法律服務

下一則

法拉盛華男長島水洗外牆 誤觸高壓電急救
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

闖ICE拘留設施被控罪 蘭德拒和解 迫聯邦公開設施內部

闖ICE拘留設施被控罪 蘭德拒和解 迫聯邦公開設施內部
紐約市每年250人車禍亡 民團籲通過整改法案

紐約市每年250人車禍亡 民團籲通過整改法案
紐約客談╱ICE挖角NYPD？社群貼文惹議

紐約客談╱ICE挖角NYPD？社群貼文惹議
躲警攔查 NFL牛仔隊員倪蘭德逃逸後疑自殺

躲警攔查 NFL牛仔隊員倪蘭德逃逸後疑自殺

熱門新聞

皇后區法拉盛一名柳姓男子結識在中國的魏姓女子，2023年登記結婚後協助魏女及其兩名女兒移民美國，不料母女三人今年5月抵達紐約僅兩天後便失聯；圖為甘迺迪機場。(路透)

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

2025-11-17 13:25
來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

2025-11-17 07:47
自2022年春季以來，跋涉數月、步行穿過南美雨林來到紐約的萬名華人走線客已在異鄉度過數個年頭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客：即便在美國的明天渺茫 但回國是「生不如死」

2025-11-18 19:20
隨著向移民局報到時被捕的事件頻發，紐約市不少華裔移民已開始考慮放棄庇護程序，甚至希望能提前回中國。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

2025-11-15 20:25
13日去世的布碌崙公寓管理員哈瓦利。(取材於Burim Havolli臉書)

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

2025-11-16 19:23

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海