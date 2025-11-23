CACF「改變促進者」 市主計長蘭德關注亞裔兒少獲表彰

典禮中，CACF青少年領袖陳希弗分享個人成長經歷，談及在校園遭遇的歧視問題。(記者范航瑜╱攝影)

亞裔 兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families，簡稱CACF)21日晚在曼哈頓下城翠貝卡(Tribeca)舉辦「改變促進者」(Catalyst for Change Awards)頒獎典禮，多名民選官員、民代、企業領袖與社區成員出席，包括市主計長蘭德 (Brad Lander)，共同關注亞裔兒少在教育、公民參與與族裔身分認同上的需求。

典禮中，CACF青少年領袖陳希弗(Seaver Chen，音譯)分享個人成長經歷，談及在校園遭遇的歧視 問題。他回憶，七年級時常聽到同學以「書呆子」或「吃狗肉」等刻板印象取笑亞裔，雖非直接指向自己，但每次聽見都使他胸口一緊。為避免成為攻擊目標，他選擇沉默，並盡量與白人同學相處，以降低再度聽見歧視言語的可能性。為不讓父母擔心，他只淡淡告訴家人「有人對我說了帶種族色彩的話」，但內心對亞裔身分的矛盾與委屈卻不斷累積。

今年「改變促進者」獎頒發給兩位得主。第一位為播客「Future Hindsight」主持人兼執行製作人阿透斯(Mila Atmos)。她透過節目與多名推動民主改革的公共人物對談，包括前喬治亞州州眾議員艾布蘭(Stacey Abrams)與前聯邦司法部長霍爾德(Eric Holder)，探討如何將理念化為行動。她表示，只要人們懷抱共同願景與熱情，「社群便會強大到無法被忽視」。