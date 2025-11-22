6款新人行道鷹架 明年進駐紐約街頭

我的頻道

記者曹馨元／紐約報導
新鹰架設計的重點，包括透明屋頂、盡可能保證不占用或縮小人行道面積等。(圖片取自建築規畫事務所PAU官網)
新鹰架設計的重點，包括透明屋頂、盡可能保證不占用或縮小人行道面積等。(圖片取自建築規畫事務所PAU官網)

紐約市亞當斯(Eric Adams)與市樓宇局(DOB)局長奧多(Jimmy Oddo)日前宣布，全市街頭隨處可見的人行道保護鷹架(sidewalk sheds)將迎來全新面貌。作為市府「拆棚行動」(Get Sheds Down)的一部分，新設計旨在使街道路面更明亮整潔。

自推動拆棚行動以來，全市已拆除超過1萬5000座老舊鷹架，而這批新設計則是為了改善那些仍須保留的鷹架。本次共有六款設計，由工程公司Arup與建築規畫事務所PAU(Practice for Architecture and Urbanism)打造，最快可於明年進駐街頭。

六款新鷹架設計的重點包括透明屋頂、盡可能保證不占用或縮小人行道面積等。市府指出，現有的「深綠色管線加膠合板」鷹架遮擋陽光，也被批評滋生治安與公共安全問題，是「公眾頻繁抱怨的根源」。「今天是我們開始重新暢想紐約市街景的重要一步」，亞當斯在聲明中說，「太久以來，過時笨重的鷹架阻擋陽光、妨礙小商家生意、讓社區雜亂不堪。」。

因1979年一場高樓剝落混凝磚砸中無辜行人、導致其不幸身亡的悲劇，紐約市府通過地方法案，規定凡是六層以上的建築，每五年都必須檢修外牆。如果檢修過程發現有裂縫、剝落、鬆動等情況，建築方就必須設置人行道保護鷹架。

而如今，政府也同時啟動對該地方法案的審查。初步研究顯示，市府可在安全的前提下減少對鷹架的依賴，例如調整檢查時程、收緊「危險」的定義，並考慮使用無人機等工具檢視建築外牆；最終目標是在真正需要時才精準設置鷹架，並大幅減少其數量。

鷹架在2026年的使用將面臨更為嚴格的規定，房東若讓鷹架存在超過180天，將面臨每月高達6000元的罰款。鷹架許可證有效期也將由一年縮短至90天，迫使業主更頻繁證明修繕工程確實進行中。

