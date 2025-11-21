紐約校巴簽3年合約結束數月談判 家長不滿問題未解

紐約市教育局「教育政策小組」表決通過與市校車運營商的三年期合約，結束數月來的緊張對立與停工威脅。(記者曹馨元／攝影)

負責審核紐約市 教育局重要合約的「教育政策小組」(Panel for Educational Policy，簡稱PEP)19日晚表決通過與市校車運營商的三年期合約，結束數月來的雙方緊張對立與停工威脅。

校車運營公司與市府的合約按慣例為五年一續，上份合約已於今年6月到期。近月來，市府為確保服務不中斷，只能與校車公司以「逐月緊急延約」方式維持營運。而校車運營商認為這種短期做法「不切實際且不可行」，曾於上個月威脅合約問題不得到解決，將關閉營運並大規模裁員。

在與運營商的反覆合約拉鋸戰中，PEP曾一致通過決議，表示不支持五年期合約。近年來，因不滿校巴系統頻發的路線混亂、服務短缺等問題，愈來愈多的家長、倡導者及議員反對校巴合同延約。而若採五年合約，不但超過候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)任期，也會讓市府在改善校車服務的談判中失去籌碼。

雙方最終以簽訂三年期合約「休戰」。不過，市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)表示，即便縮短合約年限，仍未能解決許多長期存在的問題，「要讓所有依賴校車的學生，尤其是身心障礙學生都能得到應有的服務，仍有大量工作要做。」目前全市約有15萬名學生依賴9000條校車路線，其中約43%為特殊教育學生。

包括布碌崙 區長雷諾索(Antonio Reynoso)在內的不少家長批評，市府自1970年代以來一再延長校車合約，卻未見改善延誤等問題。雷諾索說，有一次司機在把他患有自閉症且不會說話的五歲兒子送下車前，竟在車前抽菸。雷諾索認為，在三年合約結束後，談判雙方將再次回到原點、陷入彼此不滿的僵局。

該份三年合約涵蓋全市52家校車公司、約1萬7500名員工。校車業者表示，自五年合約於6月到期後，他們一直以月度緊急合約運作，如今終於與市府達成協議，對結果感到滿意，並期待繼續為全市學生服務。