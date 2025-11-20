紐約市府鼓勵舉報非法倒垃圾 最高獎勵2000元

我的頻道

記者許君達／紐約報導
紐約市清潔局鼓勵市民舉報非法傾倒廢棄物者，最高可獲2000元獎勵。圖為一建築物前堆放著等待收走的垃圾。(記者許君達／攝影)
紐約市清潔局鼓勵市民舉報非法傾倒廢棄物者，最高可獲2000元獎勵。圖為一建築物前堆放著等待收走的垃圾。(記者許君達／攝影)

紐約市清潔局推出一項獎勵計畫，鼓勵市民積極舉報非法傾倒垃圾者，並承諾為舉報者提供最高2000元的獎金。

根據紐約市地方法律，任何使用車輛在街道、空地、公園或任何公私場所傾倒廢物的行為均屬違法，傾倒物包括渣土、砂石、建築廢料、商業或家庭垃圾以及任何其他令人反感之物。由於趁夜間或在無人之處非法傾倒行為猖獗，因此市府推出懸賞方案，鼓勵市民積極舉報這種行為。

市清潔局推出的獎勵計畫分為兩種，包括「非法傾倒獎勵計畫」(Illegal Dumping Award Program)和「非法傾倒線索獎勵計畫」(Illegal Dumping Tip Program)，無論市民採取哪種方式舉報，如能成功幫助執法人員抓到並處罰違法者，獎勵金額均為當次罰款金額的一半，每次最高可達2000元。

「非法傾倒獎勵計畫」主要適用於事後處罰。目擊者需提交影像證據和宣誓書，以幫助市府當局鎖定非法傾倒者的車輛信息，以便事後追罰。但如果違法者提出上訴，則需舉報者出庭作證。「非法傾倒線索獎勵計畫」則適用於當場處罰。目擊者如果在違法行為發生時立即通知執法機構，並幫助當局在違法現場「人贓並獲」，則無需出庭，且舉報人身分將被嚴格保密。

清潔局建議目擊者首先注意自我保護、避免在目擊現場暴露身分，並重點紀錄涉事車輛的車牌號碼、車輛品牌及外觀特點、傾倒物類型以及事發的時間和具體地點，隨後提交舉報信息。舉報可撥打311或登錄清潔局網站https://reurl.cc/gnMp24下載表格，但清潔局或相關機構員工無法享受舉報獎勵。上傳影片郵箱：[email protected])。舉報後，當局會在收到罰款後，再下發合適獎金，預計需要六至八周。欲了解更多詳情，可登錄網址：https://www.nyc.gov/site/dsny/news/25-034/help-nyc-sanitation-catch-illegal-dumpers-be-eligible-financial-reward

紐約市

