疫情期間州府採購個人防護用品 孫雯深度參與

孫雯深度參與新冠疫情期間州府採購個人防護用品。(本報檔案照)

孫雯 胡驍案庭審進入第五天。檢方傳喚了紐約州府兩名負責財務和政府採購的高官出庭作證，介紹新冠疫情 初期，州政府如何在緊急狀況下應對疫情，在常規程序被打亂的情況下為民眾採購個人防護用品(PPE)，以及當時的州政府高官孫雯在其中發揮的作用。檢方19日還傳喚簽名銀行(Signature Bank)經理主任Jay Young(楊劼)的助手珍妮特(Janet)出庭作證，回憶胡驍如何設立聯名帳戶，在夏威夷 購置豪華海驚別墅，並列入其父名下。

赫夫納(Mary Hefner)在新冠疫情期間擔任州衛生廳(DOH)負責財務的副廳長。她說她當時不認識孫雯，雙方沒有交集。她拿到需要簽署的合同時，不知道背後有什麼不恰當的行為，也不知道有人拿回扣。

檢方在直接詢問赫夫納時，還列出了四份當時簽署的從中國進口個人防護用品採購合同，總值2495萬元。但檢方未詳細解釋這四份合同，估計與被告有關。

另一名出庭作證的是卡羅爾(Sean Carroll)，他在2016-2023年擔任州府總務辦公室(Office of General Service NYS)的採購主任，也是州府首席採購官。

卡羅爾說，由於個人防護用品大多中國製造，州長辦公室特意指派孫雯來幫助採購。她有很大的發言權，任何中文文件都會轉給孫雯，向中國採購PPE，他們主要依靠孫雯提供採購建議。檢方問卡羅爾是否知道孫雯當時的指揮鏈(Commend Chain)，卡羅爾說不知道孫雯當時向誰匯報。

檢方證據顯示，2020年3月23日，孫雯給卡羅爾發電郵稱，她有一個500萬個口罩的貨源，這批口罩得到江蘇省商業廳的批准，而且江蘇省在州府奧伯尼(Albany)就有一名代表可幫助篩選供貨商，她為此徵求卡羅爾意見；同日孫雯又給卡羅爾發去電郵，稱已檢查所有事項，供應商也獲驗證。

檢方19日還傳喚簽名銀行(Signature Bank)的客戶經理珍妮特(Janet)出庭作證。從胡驍為岳母在簽名銀行開設聯名帳戶到匯錢購買價值190萬元的夏威夷豪華海景公寓，珍妮特一直參與其中，珍妮特的證詞與楊劼的證詞相互呼應，說明胡驍從一開始就只想控制這個帳戶。

檢方提供的證據顯示，胡驍在夏威夷成立了一家名為HC Paradise LLC的公司，這個公司的負責人是胡國全(Guoquan Hu音譯)，也就是胡驍的父親。胡驍購置的夏威夷那套價值190萬元的夏威夷豪華海景公寓就列在其父名下。