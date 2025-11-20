慶感恩節 馬泰攜酒店華協22日贈600烤雞

曼哈頓華埠市議員馬泰(Christopher Marte)聯手美國酒店華裔協會，將於22日(周六)下午1時在且林士果(Chatham Square)舉辦第四屆免費烤雞派發活動。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓華埠 市議員馬泰(Christopher Marte)聯手美國酒店華裔 協會，將於22日(周六)下午1時在且林士果(Chatham Square)舉辦第四屆免費烤雞派發活動，邀請社區居民共慶感恩節 。活動將派發600隻烤雞，並設置健康諮詢攤位，為民眾提供實用資源。

這項活動已是馬泰辦公室與酒店華裔協會連續第四年於感恩節合作舉辦。馬泰19日在記者會上表示，感恩節是家庭團聚、分享感恩的時刻，希望透過活動讓更多家庭感受到節日溫暖。他感謝所有贊助與志工的奉獻，指出活動過去四年吸引大量居民參與，已成為華埠的重要傳統。

美國酒店華裔協會主席陳樂英表示，活動已舉辦四年，規模一年比一年大。該協會希望讓居民提早感受節日氣氛，帶著烤雞回家與家人共享。「我們預期會有大量民眾排隊，因此再次提醒先到先得，保持秩序，大家都能開心過節。」

美國酒店地產總商會會長林建中表示，感恩節是重要節日，社區每年舉辦活動支持居民，商界也會鼎力支持。他感謝馬泰過去四年的付出，並期待未來持續合作。

黃氏宗親會主席黃華清指出，自2021年起，該協會每年都參與感恩節活動，同時也支持書包派發、中秋送月餅等社區項目。活動將於22日1時開始，上午將提前發放號碼票，以避免民眾久候卻領不到烤雞的情況。