紐約華埠Bridges、Yamada獲米其林1星 施安妮獲侍酒師獎
2025年度米其林美食指南公布最新名單，多家紐約市餐廳成績亮眼。曼哈頓華埠法餐新店「Bridges」、日式餐廳「山田」(Yamada)以一星入榜，華埠酒館Lei主理人施安妮則獲侍酒師獎(Sommelier Award)。
由壽司大師Keiji Nakazawa主理的壽司餐廳Sushi Sho再獲肯定，從一星升至三星，成為指南中少數「值得專程造訪」的最高榮譽餐廳，與Jungsik、Le Bernardin和Per Se等頂尖餐廳並列。韓國料理餐廳Joo Ok同樣晉升，由一星提升至二星。
華埠法餐新店Bridges首次入榜，成為華埠首家獲星級的米其林餐廳。Bridges 店如其名，既呼應了其靠近曼哈頓大橋和布碌崙大橋的地理位置，也象徵著料理結合法式技術與全球元素，菜系不拘一格。包括Comté起司塔配牛肝菌、海膽蒸蛋配蝦、烤帝王蟹佐Bearnaise醬、搭配 XO醬的烤鴨及巧克力榛果塔等均受好評。餐廳酒單以歐洲及北美葡萄酒為主，雞尾酒則偏向簡潔實用。
Bridges位於華埠老字號合誠茶樓(Hop Shing)舊址。2020年，合誠受疫情影響關閉，中途曾短暫復工、提供外賣服務，但由於紐約遲未開放堂食，業者無法負擔房租，最終關閉。
位於華埠伊利莎白街，一天只接兩組共24位客人的華埠日式餐廳「山田」(YAMADA)也奪得米其林一星，主廚為山田勇男(Isao Yamada)。
位於曼哈頓地獄廚房(Hell's Kitchen)的櫻桃(Yingtao)今年保持了米其林一星地位。該餐廳以創始人姚博倫的祖母名字命名，象徵傳承與家族記憶。其料理主打「中西合璧」，將川菜麻辣、粵菜燒味、上海濃油赤醬等風味融入法式高級料理技法，呈現兼具中西特色的現代中餐風貌。
除星級餐廳外，米其林指南也新增多家「必比登推薦」與特色餐廳，當中不乏亞洲風味。華埠酒館Lei以及布碌崙(布魯克林)的美式粵菜館 Sal Tang's 上個月入選榜單，其中Lei主理人施安妮還榮獲今年的侍酒師獎，米其林評語「在華埠任何地方都找不到的風味。」位於威廉斯堡(Williamsburg)、由華人主廚王章奇掌勺的高端「廚師發辦」日料Enzo今夏進入指南。
上一則
理念不同仍攜手 曼達尼留任蒂池續掌NYPD
下一則
FB留言