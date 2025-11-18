我的頻道

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

霍楚擬上調紐約州企業稅 補預算缺口

記者曹馨元／紐約報導
紐約州長霍楚正考慮調高企業稅，盡管她如今尚未做出最後決定，卻已引發各界討論。(取自州長辦公室)
紐約州長霍楚正考慮調高企業稅，盡管她如今尚未做出最後決定，卻已引發各界討論。(取自州長辦公室)

由於聯邦政府削減資金，紐約州政府如今正面臨預算缺口。州長霍楚(Kathy Hochul)正考慮調高企業稅；盡管她如今尚未做出最後決定，但此舉與其先前態度有所轉變，卻與候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)的政綱不謀而合。

路透(Reuters)援引一名知情人士說法表示，目前州府財政基礎穩健，但明年初的預算案將很大程度上取決於聯邦政府的動向。州主計長已指出，在聯邦近期行動影響下，紐約州預算赤字已達到自2009年經濟危機以來未見的水準。雪上加霜的是，川普曾在曼達尼勝選後表示，他「大概不會向紐約市提供聯邦資金，除了法律要求的最低額度之外」。

該人士並未透露霍楚正在考慮的新稅率為何；不過，曼達尼曾主張把州企業稅率從現行約7.3%提高至11%，此舉將使紐約州的企業稅從全美排名第17位躍升至與新澤西州並列的第1位。

盡管霍楚是否同意提高企業稅率尚無定論，但此消息已引發商業界反彈。即將於明年出任親商組織「紐約城市夥伴關係」(Partnership for New York City)執行長的傅洛普(Steven Fulop)痛批，若霍楚同意曼達尼方案，「對紐約市絕對是自殺」。

不過，非營利組織「財政政策研究所(Fiscal Policy Institute)」執行主任葛斯多夫(Nathan Gusdorf)對調高企業稅表示支持。他指出，目前紐約州對企業的課稅偏低；而因為課稅對象是所有在紐約盈利的全國性與跨國企業，而非根據企業總部所在地，因此提高課稅也不會造成大量企業外遷。

霍楚此前曾明確表示不支持曼達尼加徵「富人稅」的政策，但並未出言反對提高企業稅。她也支持曼達尼的全民托育計畫，並透露或許會透過提高稅收之外的資金管道實現。

如今，霍楚的連任之路已遇上共和黨籍聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)挑戰，同為共和黨人的納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)也對州長一職表現興趣，這也讓霍楚在提高稅收等政策上面臨更大阻力。

