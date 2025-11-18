網路平台徵「聖誕觀影官」做公益 看電影25天賺2500元

我的頻道

記者馬璿／紐約報導
隨著節慶季節來臨，美國影音平台「CableTV.com」再度推出年度夢幻職位「節慶歡樂官」(Chief of Cheer)，邀請熱愛聖誕電影的觀眾參與一場結合娛樂與公益的節日任務。圖為聖誕搞轟吧電影劇照。(UIP提供)
隨著節慶季節來臨，美國影音平台「CableTV.com」再度推出年度夢幻職位「節慶歡樂官」(Chief of Cheer)，邀請熱愛聖誕電影的觀眾參與一場結合娛樂與公益的節日任務。圖為聖誕搞轟吧電影劇照。(UIP提供)

隨著節慶季節來臨，美國影音平台「CableTV.com」再度推出年度夢幻職位「節慶歡樂官」(Chief of Cheer)，邀請熱愛聖誕電影的觀眾參與一場結合娛樂與公益的節日任務。入選者只需在25天內觀看25部節慶電影，即可獲得2500元的現金報酬，該平台也將以得獎者的名義，透過捐款給機構Givinga，向其所選擇的慈善機構捐贈同等金額2500元，讓節慶的歡樂能延伸至更多角落。

這項活動已執行多年，被視為「最有節日氣氛的工作」。主辦方指出，受聘民眾將不僅獲得現金獎金，還能享有包括 DIRECTV、Hulu、Disney+和 Hallmark+在內的免費串流訂閱服務，外加一條柔軟舒適的觀影毛毯，讓得獎者能以最放鬆的姿態完成觀影挑戰。今年活動亦加入公益回饋機制，CableTV.com盼透過這份象徵節慶精神的職位，讓觀眾在享受電影帶來的快樂時，也能以實際行動回饋社會。

根據官方規定，申請者必須為美國合法居民，居住於50州或華盛頓特區，年滿18歲或達當地法律規定的成年年齡。報名免費，無須購買任何產品或服務，但每人僅能提交一次申請，重複報名者將喪失資格。

有意應徵者可於官方網站活動頁面填寫申請表，除基本資料外，亦需要填寫社群媒體帳號與追蹤人數、最喜歡的節慶電影、2026年最期待的影視作品、目前使用的串流或直播電視服務、以及每月在網路、電視與串流上的支出金額等與串流習慣有關的問題。得獎者將於12月5日公布，並透過電子郵件通知。欲了解詳情可至官方網站bit.ly/4qXy0h查看詳情。

