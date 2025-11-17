民調:最糟糕駕駛 33%新州人指向紐約州

新澤西州駕駛稱紐約駕駛習性最差。(美聯社)

根據羅格斯大學-伊格爾頓公共利益民調 中心(Rutgers-Eagleton)最新發布的民調，33%的新澤西州 (New Jersy)駕駛認為哈德遜河對岸的鄰居─紐約州 的駕駛習性最差。不過，新澤西州人也承認，造成三州高速公路交通混亂的並非只有紐約州鄰居。事實上，同一項民調顯示，新澤西人認為本州駕駛的習性同樣糟糕，僅比紐約州略好，22%的受訪者更認為本州駕駛習性最差。

「如果你是新澤西州本地人，大家都會覺得只有我們才能嘲笑自己的州，如果別人嘲笑我們，我們將奮起抗爭，抵禦任何外來欺凌」，羅格斯大學新布倫瑞克分校(Rutgers University-New Brunswick)伊格爾頓公益民調中心(Eagleton Center for Public Interest Polling)數據管理和分析主任羅曼(Jessica Roman)說，「數據中略帶自嘲的情緒，也符合新澤西州居民的典型特徵」。

新澤西州居民並非只對紐約州居民鳴笛不滿。伊格爾頓民調顯示，新澤西州的駕駛也不喜歡賓州(Pennsylvania)居民的駕駛行為。民調表示，14%的受訪者認為賓州的駕駛行為最差，10%的受訪者則對佛州(Florida)的駕駛頗有微詞。馬薩諸塞州(Massachusetts)、加州(California)和康乃狄克州(Connecticut)的駕駛也在最差駕駛的名單上。

羅曼說，紐約州、新澤西州和賓州位列最差駕駛前三名並不令人意外，因為新澤西州居民在馬路上所遇司機大多來自這三個州。

這項民調還體現出了紅、藍之爭。共和黨人(29%)和獨立人士(23%)比民主黨人(14%)更傾向於認為新澤西駕駛最糟糕；另一方面，民主黨人則更傾向於指責南方，稱佛羅里達州的駕駛(17%)才是道路上最大的威脅。

在教育程度較低的人群中，30%認為紐約人駕駛技術最差，29%認為新澤西駕駛最差，兩者幾乎不分伯仲，簡直是在爭奪「最差駕駛」的稱號。

這項民意調查在新澤西全州調查了795名受訪者。這一民調於10月進行，採取的是文本和電話結合的調查方式。