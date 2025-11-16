PATH票價將調升 2029年漲至4.25元

紐新港務局日前宣布，將在2026年調漲PATH單程票價50分，並在2029年達到4.25元。(取自PATH官方X平台帳號@PATHTrain)

紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)近期宣布，將在2026年調漲PATH 單程票價50分，並在2029年達到4.25元，預計將在下月董事會投票 通過此方案。此外，PATH也將在數個站點增加班次與縮短列車班距，以改善乘客的搭乘體驗。

根據公告，明年1月PATH票價將先調至3.25元，再於2026年春季提升至3.5元。港務局並預估自2027年起，PATH車資將連續三年在每年一月上調25分，至2029年時單程票價將達4.25元，相關方案預計於下月提交董事會表決。

港務局表示，此次票價調整將用於改善PATH系統的營運與服務，且自2026年3月起，日誌廣場(Journal Square)通往33街、經由霍博肯(Hoboken)的列車班次將於上午10時至晚間9時由每20分鐘一班車，縮短至每10分鐘一班。霍博肯至世貿中心(World Trade Center)的早晨尖峰班次也將增加至每小時10班，約每六分鐘一班。深夜服務同樣調整，周五晚間11時30分至翌日凌晨2時的班距將由目前的40分鐘縮短為20分鐘。

港務局也計畫，自2026年5月起，恢復霍博肯至世貿中心及33街的周末服務，為自911恐襲事件後首次重啟。官方另外預告，2027年春季起，紐瓦克(Newark)至世貿中心、以及霍博肯至世貿中心的周末白天班次，預計可提升至每10至15分鐘一班。

港務局表示，PATH目前的票價僅能提供系統約四分之一的實際營運成本，其餘部分皆由港務局透過機場、橋梁、隧道等設施的其他收入補貼。此次調漲亦是其2026至2035年總共450億元資本計畫的一環，涵蓋機場現代化工程、公車總站重建與PATH設施升級。

港務局執行長柯頓(Rick Cotton)表示，所有與PATH相關的決策均以乘客需求為優先，並強調票價調整與服務提升將同步推進。此次調整同時落在新澤西州 政府強調可負擔性議題的背景下，但州長當選人薛瑞爾(Mikie Sherrill)的辦公室尚未對此回應。

除PATH票價外，港務局亦提出其他收入措施，包括自2027年起將逐步取消橋梁與隧道通行費的淡季E-ZPass折扣，並研擬對三大區域機場的計程車與聘車收取新費用，細節尚待公布。