美國自然史博物館展 重現恐龍滅絕

美國自然史博物館新展近日開幕，將用模具重現6600萬年前小行星撞擊，導致的恐龍滅絕事件。(AMNH提供)

美國自然歷史博物館(AMNH)將於17日推出新展「衝擊：恐龍 時代的終結」(Impact: The End of the Age of the Age of Dinosaurs)，以最新科學研究重現6600萬年前小行星撞擊事件如何導致恐龍與多數物種滅絕。

館方表示，本次展覽以實體模型、化石標本、地質證據與沉浸式影像呈現這場影響地球巨變的全貌，並探討生命在大滅絕後如何再度繁衍。展覽指出，一顆直徑約6至10哩的小行星撞擊現今墨西哥 尤卡坦半島，引發全球性地震、海嘯、酸雨及長達一年半的陽光遮蔽。

隨後，地球溫度在短時間內驟降，植物大量死亡，食物鏈崩塌，最終造成約75%物種滅絕，包括所有非鳥類恐龍、翼龍、滄龍、蛇頸龍及菊石等海洋生物。展覽亦展示科學家近年鑑定的撞擊證據，例如含高濃度銥元素的「邊界層」、遍布全球的撞擊噴射岩漿球(spherules)與震裂石英(shocked quartz)，以及取自撞擊坑的地層鑽芯樣本等。

展區同時呈現白堊紀末期的生態景觀，包括18呎高的三角龍模型、27呎滄龍攻擊蛇頸龍的海洋場景，以及多件可觸摸化石。館方並搭建情境式的地景模型，重現北美古環境中恐龍、鳥類、兩棲類與小型哺乳動物共存的生態系，也透過互動裝置讓觀眾聆聽古生物可能的發聲方式。此外，一段六分鐘的沉浸式影片將重現小行星撞擊瞬間。

在探討滅絕之餘，展覽指出部分動物因具備躲藏能力、耐熱或能食用腐質等特性得以倖存，包括青蛙、烏龜、小型哺乳動物及微生物等；植物方面，耐火的蕨類最先大量生長，為新生態系奠定基礎。展覽亦將展示滅絕後新興的封閉式雨林，以及史前巨蛇泰坦巨蟒、早期鯨類祖先「行走鯨」(Ambulocetus)等物種。