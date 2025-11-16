華埠藝術展聚焦精神疾病 打破刻板印象

我的頻道

記者劉梓祁╱紐約報導
由「元素之家」主辦的藝術展覽「我周圍的人」，14日在曼哈頓華埠東百老匯開幕。圖為策展人施諫昉。(記者劉梓祁╱攝影)
由「元素之家」主辦的藝術展覽「我周圍的人」，14日在曼哈頓華埠東百老匯開幕。圖為策展人施諫昉。(記者劉梓祁╱攝影)

由「元素之家」(Elements House)主辦的藝術展覽「我周圍的人」(The People Around Me)於14日在曼哈頓華埠百老匯開幕，呈現六位患有心理疾病的藝術家的肖像與創作。展覽以「看見」與「被看見」為核心主題，旨在邀請公眾重新理解精神疾病患者在城市中的存在方式，並透過藝術建立連結、打破刻板印象。

據悉，元素之家為紐約災害救助與跨宗教合作服務中心(NYDIS)旗下項目，是下東城唯一依循「國際心理健康會所模式」(Clubhouse International)的成人精神健康會所。

策展人施諫昉(Jianfang Shi)表示，希望透過展覽呈現精神疾病藝術家的敏感度、情感與獨特觀察，使創作成為理解他人的途徑。他強調，「我們希望讓公眾看見，患有嚴重精神疾病的人如何以藝術回應世界，也希望觀眾思考『看』與『被看』之間的關係。」他指出，作品所呈現的脆弱、真誠與渴望被理解的心聲，正是最能打動人的地方。

他還說，本次展覽邀請觀眾透過藝術家的視角，看見街頭路人、朋友與日常中的短暫面孔如何被重新詮釋；在畫布上，每一張臉既是陌生的他者，也是自我的投射，每一道線條都是作者與世界之間的私密對話。

共同策展人胡杰則表示，精神疾病藝術家比一般人更敏銳地感受生活，街角的表情、短暫的相遇或熟悉的街景，都會被他們以直覺方式轉化為線條與色彩。胡杰說，「與他們相處愈久，就愈能感受到那份真誠與情感。這次展覽不只是呈現作品，也是邀請大家去感受他們看世界的方式，同時重新感受自己的生活。」

元素之家的主任苗延浩(Patrick Miao)指出，展覽展現了會所模式的核心精神，即透過共同參與與合作，成員能創造令人意想不到的成果。他表示，藝術牆上的每件作品都在提醒社會，只要擁有目標、社群與機會，每個人都能展現改變與能力。他強調，本次展覽尤其希望能讓亞裔社區更理解精神疾病群體，打破既有的隔閡與刻板印象，促進社區互動，為精神健康議題建立更開放的交流空間。

「我周圍的人」藝術展開幕會上，吸引不少觀眾出席。(記者劉梓祁╱攝影)
「我周圍的人」藝術展開幕會上，吸引不少觀眾出席。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠 亞裔 百老匯

