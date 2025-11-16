華埠藝術展聚焦精神疾病 打破刻板印象

由「元素之家」主辦的藝術展覽「我周圍的人」，14日在曼哈頓華埠東百老匯開幕。圖為策展人施諫昉。(記者劉梓祁╱攝影)

由「元素之家」(Elements House)主辦的藝術展覽「我周圍的人」(The People Around Me)於14日在曼哈頓華埠 東百老匯 開幕，呈現六位患有心理疾病的藝術家的肖像與創作。展覽以「看見」與「被看見」為核心主題，旨在邀請公眾重新理解精神疾病患者在城市中的存在方式，並透過藝術建立連結、打破刻板印象。

據悉，元素之家為紐約災害救助與跨宗教合作服務中心(NYDIS)旗下項目，是下東城唯一依循「國際心理健康會所模式」(Clubhouse International)的成人精神健康會所。

策展人施諫昉(Jianfang Shi)表示，希望透過展覽呈現精神疾病藝術家的敏感度、情感與獨特觀察，使創作成為理解他人的途徑。他強調，「我們希望讓公眾看見，患有嚴重精神疾病的人如何以藝術回應世界，也希望觀眾思考『看』與『被看』之間的關係。」他指出，作品所呈現的脆弱、真誠與渴望被理解的心聲，正是最能打動人的地方。

他還說，本次展覽邀請觀眾透過藝術家的視角，看見街頭路人、朋友與日常中的短暫面孔如何被重新詮釋；在畫布上，每一張臉既是陌生的他者，也是自我的投射，每一道線條都是作者與世界之間的私密對話。

共同策展人胡杰則表示，精神疾病藝術家比一般人更敏銳地感受生活，街角的表情、短暫的相遇或熟悉的街景，都會被他們以直覺方式轉化為線條與色彩。胡杰說，「與他們相處愈久，就愈能感受到那份真誠與情感。這次展覽不只是呈現作品，也是邀請大家去感受他們看世界的方式，同時重新感受自己的生活。」