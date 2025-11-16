黃友興華埠慶功宴謝票 逾百人同樂

自1976年從香港移民來美後，黃友興一直活躍於社區。(記者范航瑜╱攝影)

皇后區 第30選區候任市議員黃友興(Phil Wong)14日晚在曼哈頓華埠 麒麟金閣舉辦慶功宴，約百位支持者出席。黃友興在致詞中感謝家人、志工與選民，並承諾將延續前任市議員霍頓(Robert Holden)實事求是的作風，優先改善治安與教育資源分配。

黃友興表示，此次勝利可謂來之不易，其一原因是自己作為華裔 ，再來是首次參與該選區的選舉。該選區選民組成複雜，只有約兩成是華人，其餘包括白人與西語裔等族群，最終成功獲得1萬9500多票、領先對手約3500票，是一個「非常難得」的成就。黃友興認為，選舉成功的關鍵在於與選民面對面互動，「派傳單或打電話都有作用，但最重要的就是和選民見面，聽聽他們關心的話題。」

談到參選過程，黃友興回憶道，霍頓在兩年前便開始培訓他，帶他熟悉市府、議會、各部門及預算運作；霍頓宣布退休後，也背書他參選。黃友興指出，家庭的支持也非常重要，「太太同意，家庭同意，那我就出來選。沒有太太的支持，我根本沒辦法撐過這幾個月。」

黃友興提到，選舉過程中需找到逾1000人簽署連署書、600多人捐款，並逐戶拜票，前往公園、學校等地與選民互動。他也表示，籌款過程並不容易，特別是普選階段需要尋找新的支持者，捐款數額相對較小，但最終仍達成理想結果，他也感謝社區志工團隊，多數為長期合作的義工與朋友。

「大華埠民權聯盟」代表陳建閃表示，「我們都看到黃友興付出了很多。只要大家攜手合作，就能推動社區進步。黃友興堅守保守價值觀，在公共安全、現金保釋制度、遊民收容所和教育等議題上，都與華人社區站在一起。」

身為艾姆赫斯特(Elmhurst)長期居民，自1976年從香港移民來美後，黃友興一直活躍於社區。他的勝選將為市議會再添一位華裔面孔，目前華裔議員還包括布碌崙(布魯克林)第43選區市議員莊文怡，以及皇后區第20選區市議員黃敏儀。