我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

紐約州醫療紀律主席卸任 外界關注其身兼多職

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞裔神經外科醫師李湯瑪斯8月卸任州醫療紀律委員會主席一職。(取自Mount Sinai官網)
亞裔神經外科醫師李湯瑪斯8月卸任州醫療紀律委員會主席一職。(取自Mount Sinai官網)

亞裔神經外科醫師李湯瑪斯(Dr. Thomas T. Lee)今年8月卸任紐約州醫療紀律委員會主席一職，外界曾質疑，他一方面擔任負責懲處問題醫師的「紀律主席」，另一方面又是醫師團體的高層與遊說人士，角色是否衝突。李本人否認有任何不當，強調沒有利益衝突，但表示如果自己成為焦點，「那就是該退出的時候。」

這起爭議源自長島「新聞日報」(Newsday)今年5月公布的調查，調查表示，紐約的醫師懲戒機制長期偏鬆，至少46名曾涉及刑事定罪、性侵指控或他州處分的醫師，仍能在紐約正常執業。這也讓外界開始關注紀律委員會的運作與監管是否到位。

同時，報導也揭露李湯瑪斯的雙重身分，他自2019年起擔任紀律委員會主席，而從2024年起又擔任州醫師協會的執行副會長，負責為醫師團體遊說相關法案。這使外界擔心，他在醫師懲戒政策上可能面臨角色衝突。

針對本報詢問，李湯瑪斯以書面回覆，強調完全不同意「雙重角色等於利益衝突」的說法。他認為，一名專業人士可以在不同官方職位中客觀履行職責，這在醫療領域乃至各行各業都十分常見，「沒有任何專業不是由同儕進行監管的，能同時理解監管端與醫師端觀點，反而有助於形成更有效、更公平的制度，以保障病患安全並維護程序完整性。」

至於卸任原因，他表示並非因為外界的批評，只是不希望個人身分成為外界焦點，影響委員會真正應該關注的病患安全與制度改進，「如果討論都集中在我身上，那反而會分散時間、資源與注意力。」目前，李仍是醫師協會的執行副會長。

長島 亞裔 紐約州

上一則

911精神健康案件 市醫系統將接手

下一則

黃友興華埠慶功宴謝票 逾百人同樂
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約州市府達協議 羅斯福島主租約延10年

紐約州市府達協議 羅斯福島主租約延10年
槍殺芝城2華男 25歲非裔嫌2項一級謀殺罪成

槍殺芝城2華男 25歲非裔嫌2項一級謀殺罪成
冷血槍殺芝城2華男 陪審團裁決25歲非裔嫌一級謀殺罪成

冷血槍殺芝城2華男 陪審團裁決25歲非裔嫌一級謀殺罪成
5年前遭槍殺… 熊偉忠、汴華命案首開庭 芝檢辯交鋒

5年前遭槍殺… 熊偉忠、汴華命案首開庭 芝檢辯交鋒

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

2025-11-13 07:17
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07
反警立場鮮明的曼達尼獲選為下一屆紐約市長，已令紐約市警出現離職潮。(記者劉梓祁╱攝影)

曼達尼警政觀惹士氣下滑 紐約市警恐掀離職潮

2025-11-09 06:09
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英