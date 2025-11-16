紐約州醫療紀律主席卸任 外界關注其身兼多職

亞裔神經外科醫師李湯瑪斯8月卸任州醫療紀律委員會主席一職。(取自Mount Sinai官網)

亞裔 神經外科醫師李湯瑪斯(Dr. Thomas T. Lee)今年8月卸任紐約州 醫療紀律委員會主席一職，外界曾質疑，他一方面擔任負責懲處問題醫師的「紀律主席」，另一方面又是醫師團體的高層與遊說人士，角色是否衝突。李本人否認有任何不當，強調沒有利益衝突，但表示如果自己成為焦點，「那就是該退出的時候。」

這起爭議源自長島 「新聞日報」(Newsday)今年5月公布的調查，調查表示，紐約的醫師懲戒機制長期偏鬆，至少46名曾涉及刑事定罪、性侵指控或他州處分的醫師，仍能在紐約正常執業。這也讓外界開始關注紀律委員會的運作與監管是否到位。

同時，報導也揭露李湯瑪斯的雙重身分，他自2019年起擔任紀律委員會主席，而從2024年起又擔任州醫師協會的執行副會長，負責為醫師團體遊說相關法案。這使外界擔心，他在醫師懲戒政策上可能面臨角色衝突。

針對本報詢問，李湯瑪斯以書面回覆，強調完全不同意「雙重角色等於利益衝突」的說法。他認為，一名專業人士可以在不同官方職位中客觀履行職責，這在醫療領域乃至各行各業都十分常見，「沒有任何專業不是由同儕進行監管的，能同時理解監管端與醫師端觀點，反而有助於形成更有效、更公平的制度，以保障病患安全並維護程序完整性。」

至於卸任原因，他表示並非因為外界的批評，只是不希望個人身分成為外界焦點，影響委員會真正應該關注的病患安全與制度改進，「如果討論都集中在我身上，那反而會分散時間、資源與注意力。」目前，李仍是醫師協會的執行副會長。