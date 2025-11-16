市長交接小組領袖 曾推動「削減警預算」惹議

候任市長曼達尼近日委任的過渡團隊負責人莉奧波德，過往紀錄顯示曾主張削減警察經費。圖為曼達尼。(記者馬璿╱攝影)

盡管紐約市 候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)在競選期間聲稱已不再主張「削減警察經費」(defund the police)，但他近日委任的過渡團隊負責人，其過往紀錄顯示為支持該運動的左翼政治顧問，或再引發外界對新市府公共安全立場的質疑。

曼達尼任命的女性過渡團隊執行主任莉奧波德(Elana Leopold)，曾於2020年6月與230多名前任及現任市府官員聯署公開信，敦促時任市長白思豪 (Bill de Blasio)在刑事司法政策上推動「激進改革」，並要求市府在2021財政年度削減10億元市警預算，將資源改用於住房援助、食品援助及醫療等社會服務。

公開信發表於2020年6月3日、正值全市「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)抗議期間，內容同時要求市府立即開除在示威中使用「過度武力」或遮掩警徽的警員，並公開其姓名；亦倡議成立由民權律師、記者、行動者與「廢除派」(abolitionist)運動人士組成的委員會，調查市長辦公室及警局對先前示威與騷亂的回應。

雖然白思豪最初拒絕大幅刪減警局預算，但最終仍在進步派壓力下，通過將近10億元從市警轉移至社會及青少年服務的市府預算，該年紐約市凶殺案同比增加41%。

當時正在競選州眾議員職位的曼達尼感到不滿，批評市府「用預算技巧盡量保住警力」，並在X平台上直言，「我們不需要調查就知道NYPD是種族主義、反酷兒，且是公共安全的重大威脅，我們需要的是削減NYPD。」

然而，今年7月在曼哈頓發生造成包括一名警員的四死重大槍擊案後，曼達尼態度出現轉變。他自家鄉烏幹達(Uganda)慶婚返美，前往探視殉職警員伊斯蘭(Didarul Islam)家屬後表示，「我並不是要削減警察經費。」

盡管如此，他任命曾支持削減警局預算的莉奧波德參與主導過渡團。市議會少數黨領袖亞里奧拉(Joann Ariola)向「紐約郵報」(NY Post)批評說，「我一點也不驚訝，曼達尼對不同群體說的話，與他實際想做的事情，恐怕是兩回事。他時而進步、時而溫和、甚至接近保守，這一切都取決於他的聽眾是誰。」