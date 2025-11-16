911精神健康案件 市醫系統將接手

B-HEARD由前市長白思豪2021年創立，源於多起警察在精神健康危機事件中致死的案例。(記者范航瑜╱攝影)

市長亞當斯 (Eric Adams)14日宣布，將重新配置B-HEARD的人員安排，將部分精神健康求助電話由原本的市消防局轉交給醫護人員處理，提升救護反應時間並更有效使用資源。該模式將於2026年春季啟動。

此次改革正值曼達尼 (Zohran Mamdani)準備上任之際，曼達尼競選時承諾，要大幅擴展B-HEARD，並在「精神健康求助不依靠警察」的框架下改革該計畫。曼達尼尚未對亞當斯的方案是否符合其願景作出回應。

B-HEARD由前市長白思豪(Bill de Blasio)2021年創立，起因是多起警察在精神健康危機事件中致死的案例。現行B-HEARD團隊由市健康與醫院系統(NYC Health and Hospitals)的社工和消防局(FDNY)急救醫療技術員(EMT)組成，只要911調度員判定當事人不會傷害自己或他人，即可派遣該團隊介入。

亞當斯表示，新模式將完全由市健康與醫院系統運作，不再依賴消防局，以便急救人員專注於其他類型的求助，並加快急救反應時間。B-HEARD團隊將由一名護士、一名救護車駕駛以及一名社工組成。

亞當斯表示，「這種B-HEARD的新模式將讓市消防局的醫療技術員能將更多精力投入其他緊急應變單位，提升救護反應時間，並更有效利用資源，同時仍能處理持續出現的精神健康緊急事件」。市公立醫院總裁兼執行長卡茲(Mitchell Katz)則指出，近年來招募EMT愈發困難，限制了B-HEARD的擴展能力。

曼達尼曾表示，他希望B-HEARD的團隊成員中能加入那些曾患精神疾病的人，這些人經過專門訓練後，能以自身經驗去理解和幫助正在面臨精神健康危機的人，一些精神健康倡導者多年來也一直推動市府採用此做法。曼達尼還計畫擴大B-HEARD，使得每個社區至少有一支團隊運作，高需求地區則增設更多團隊。

自2021年啟動至今年6月，B-HEARD共回應近3萬5000起精神健康求助電話。然而，市主計長辦公室5月份的審計顯示，由於容量有限，仍有大量符合轉介條件的電話未被B-HEARD處理。目前，B-HEARD每日運作16小時，覆蓋全市78個警局中的31個分局，包括法拉盛 。