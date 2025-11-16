我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

911精神健康案件 市醫系統將接手

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
B-HEARD由前市長白思豪2021年創立，源於多起警察在精神健康危機事件中致死的案例。(記者范航瑜╱攝影)
B-HEARD由前市長白思豪2021年創立，源於多起警察在精神健康危機事件中致死的案例。(記者范航瑜╱攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)14日宣布，將重新配置B-HEARD的人員安排，將部分精神健康求助電話由原本的市消防局轉交給醫護人員處理，提升救護反應時間並更有效使用資源。該模式將於2026年春季啟動。

此次改革正值曼達尼(Zohran Mamdani)準備上任之際，曼達尼競選時承諾，要大幅擴展B-HEARD，並在「精神健康求助不依靠警察」的框架下改革該計畫。曼達尼尚未對亞當斯的方案是否符合其願景作出回應。

B-HEARD由前市長白思豪(Bill de Blasio)2021年創立，起因是多起警察在精神健康危機事件中致死的案例。現行B-HEARD團隊由市健康與醫院系統(NYC Health and Hospitals)的社工和消防局(FDNY)急救醫療技術員(EMT)組成，只要911調度員判定當事人不會傷害自己或他人，即可派遣該團隊介入。

亞當斯表示，新模式將完全由市健康與醫院系統運作，不再依賴消防局，以便急救人員專注於其他類型的求助，並加快急救反應時間。B-HEARD團隊將由一名護士、一名救護車駕駛以及一名社工組成。

亞當斯表示，「這種B-HEARD的新模式將讓市消防局的醫療技術員能將更多精力投入其他緊急應變單位，提升救護反應時間，並更有效利用資源，同時仍能處理持續出現的精神健康緊急事件」。市公立醫院總裁兼執行長卡茲(Mitchell Katz)則指出，近年來招募EMT愈發困難，限制了B-HEARD的擴展能力。

曼達尼曾表示，他希望B-HEARD的團隊成員中能加入那些曾患精神疾病的人，這些人經過專門訓練後，能以自身經驗去理解和幫助正在面臨精神健康危機的人，一些精神健康倡導者多年來也一直推動市府採用此做法。曼達尼還計畫擴大B-HEARD，使得每個社區至少有一支團隊運作，高需求地區則增設更多團隊。

自2021年啟動至今年6月，B-HEARD共回應近3萬5000起精神健康求助電話。然而，市主計長辦公室5月份的審計顯示，由於容量有限，仍有大量符合轉介條件的電話未被B-HEARD處理。目前，B-HEARD每日運作16小時，覆蓋全市78個警局中的31個分局，包括法拉盛

曼達尼 亞當斯 法拉盛

上一則

美國華人匹克球協會舉辦首屆匹克球親情友誼賽共慶中秋

下一則

紐約州醫療紀律主席卸任 外界關注其身兼多職
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

亞當斯交接前夕推多項政策 恐牽制曼達尼施政

亞當斯交接前夕推多項政策 恐牽制曼達尼施政
紐約州市府達協議 羅斯福島主租約延10年

紐約州市府達協議 羅斯福島主租約延10年
校園銀行明年試點 強化青少年金融素養

校園銀行明年試點 強化青少年金融素養
交接前夕亞當斯推多項關鍵政策 曼達尼新政恐遭阻礙

交接前夕亞當斯推多項關鍵政策 曼達尼新政恐遭阻礙

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

2025-11-13 07:17
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07
反警立場鮮明的曼達尼獲選為下一屆紐約市長，已令紐約市警出現離職潮。(記者劉梓祁╱攝影)

曼達尼警政觀惹士氣下滑 紐約市警恐掀離職潮

2025-11-09 06:09
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英