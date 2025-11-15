布碌崙66分局局長晉升 社區同慶

我的頻道

記者馬璿╱紐約報導
轄區包含布碌崙華社8大道的市警66分局局長赫拉特日前榮升副督察，當地民代與社區領袖12日為其舉辦一場晚宴慶祝，共有超過百人參加。(記者馬璿╱攝影)
轄區包含布碌崙(布魯克林)華社8大道的市警66分局局長赫拉特(Kenneth Herrarte)日前榮升副督察(Deputy Inspector)，當地民代與社區領袖於12日為其舉辦一場晚宴慶祝，共有超過百人參加。

赫拉特表示，自己兩年前被調到66分局任職，轄區內不僅有亞裔，還有巴基斯坦與猶太裔等族裔，是個相當多元的社區，但民眾對警察都十分支持，警民關係也很密切。不過他也透露，分局局長通常連任兩年後便會被另調他職，即使自己被升上副督察還是可能會調往其他職務，但他還是希望自己能為布碌崙華社服務，或是被調往華裔人口增加的康尼島60分局任職局長。

赫拉特於2003年加入警隊，在曼哈頓第一分局擔任巡警後亦曾擔任臥底任務，升任警探後被派到布碌崙羊頭灣61和康尼島的60分局，升任警監後陸續在皇后區北區112、114、108和111等多個警局擔任副局長，至兩年前才到66分局擔任局長。

當晚州眾議員鄭永佳(Lester Chang)參加晚會並為赫拉特頒發獎狀。此外美國亞裔社團聯合總會主席陳善莊、布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝與隊內10餘名隊員，以及華人社區內不同的組織成員，以及來自猶太與穆斯林社區的代表也參加。

陳善莊表示，赫拉特相當關心8大道華人社區，率領警局的警員成功減少轄區內的犯罪，並重點處理影響華社生活品質的多個案件，社區也相當樂見他被市警總局器重升官。柳寶枝也表示，他自己每晚都會率領隊員協助警局在8大道附近巡邏，而赫拉特身為局長，仍時常親自駕駛便衣警車在8大道附近巡迴，足見其為民服務的熱忱。

布碌崙 8大道 亞裔

富康醫療(VNS Health)居家綜合照顧意味著更少的壓力和更多的支持

紐約客談╱紐約地鐵疲態 令人陷入焦慮
