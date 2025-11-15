詐欺11處房產產權 布碌崙律師遭判刑

布碌崙地區檢察官蔣沙樂辦公室13日宣布，一名布碌崙律師因竊取11處住宅房產的產權罪名成立，被判處兩年半至七年的不定期刑期。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)辦公室13日宣布，一名布碌崙律師因竊取11處住宅房產的產權罪名成立，被判處兩年半至七年的不定期刑期(indeterminate term)，被告名下的公司也被開12萬元的罰款。

檢方指出，被告為68歲、報住在中木(Midwood)的索尼(Sanford Solny)，他於今年6月在無陪審團審判中被判13項三級持有刑事贓物、一級詐欺計畫，以及一項三級嚴重盜竊罪，涉案共11處房產。

據庭審證據顯示，被告在2012年執照遭吊銷、2023年正式遭到除名，但仍持續進行詐欺性房地產計畫；他以「財務專家」自居，聲稱能協助屋主與銀行協商低於貸款 餘額的短售，以避免法拍，但實則透過一連串謊言，誘使屋主在不知情的情況下將產權簽給由自己控制的公司。

他共詐騙15名受害者，其中許多人缺乏法律或財務知識，他在取得產權後，有時還向原本住在房屋內的租客收取租金 ；而11處涉案房產分布於多個社區，包括Bedford-Stuyvesant、East Flatbush、卡納西(Canarsie)、東紐約(East New York)和Ocean Hill，多名受害人不僅失去房屋與資產，甚至因法拍程序未解決而導致信用受損。

13日國王郡高等法院法官陳丹尼(Danny Chun)判處他兩年半至七年的不定期刑期，被告名下的12家企業也被判13項三級刑事贓物持有罪和嚴重盜竊罪。

「這名被告是慣犯，他完全值得在牢裡度過每一天，他偷走的不只是貴重的房產，還摧毀了受害者的財務穩定與生活基礎，讓許多人陷入困境」，蔣沙樂表示，其辦公室將持續積極起訴產權盜竊案件，以保護弱勢民眾免受房產詐欺之害。