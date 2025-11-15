市議會撥130萬 打造法拉盛「聯合街文化中心」

亞美藝術中心共同創辦人伍振亮（中）在未來將改造為「聯合街文化中心」的空間內，向來賓介紹典藏作品與其歷史背景。（記者戴慈慧╱攝影）

市議員黃敏儀(Sandra Ung)14日與市議會議長歐德思(Adrienne Adams)宣布將撥款130萬元，協助亞美平等會(AAFE)將法拉盛 聯合街一處既有辦公空間，改建為全新的「聯合街文化中心」(Union Street Cultural Hub)。完工後，該中心將成為亞裔 藝術典藏、展覽、教育活動與青年參與的重要據點，預計成為法拉盛藝術文化的新地標。

這筆經費將用於整棟建物的整修工程，包括外牆防水、汰換受水損的地板與牆面、改善恆溫設備以確保藝術品安全存放，以及水電系統升級等。

文化中心將成為亞美藝術中心(Asian American Arts Centre)館藏的永久家園，典藏數十年來的亞裔藝術作品與檔案。館方也將與非營利組織Think!Chinatown合作，規畫展覽與未來營運方向。該中心位於法拉盛高中與皇后區 語言研究高中對街，未來將為學生提供與藝術互動、認識社區多元文化的機會。

黃敏儀表示，這筆經費將把一個普通辦公空間轉變為能凝聚居民與文化能量的地區文化亮點。歐德思則強調，藝術存在於每一個社區，不僅是博物館或劇院的專利；市議會投入130萬元，就是為了確保藝術在地落地，讓亞裔藝術家與居民都能在家門口接觸文化。

AAFE執行長Thomas Yu透露，館藏多年來曾被暫存在舊樓的地下室，如今能有安全恆溫的永久家園，覺得既感動又欣慰。未來幾個月將進行設計與工程評估，其中包括是否能加裝電梯以增加無障礙通行與搬運大型作品的效率，施工期則預計約一年，同時將規畫駐館藝術家、策展實習，以及社區工作坊等項目。