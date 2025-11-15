市議會撥130萬 打造法拉盛「聯合街文化中心」

我的頻道

記者戴慈慧╱紐約報導
亞美藝術中心共同創辦人伍振亮（中）在未來將改造為「聯合街文化中心」的空間內，向來賓介紹典藏作品與其歷史背景。（記者戴慈慧╱攝影）
亞美藝術中心共同創辦人伍振亮（中）在未來將改造為「聯合街文化中心」的空間內，向來賓介紹典藏作品與其歷史背景。（記者戴慈慧╱攝影）

市議員黃敏儀(Sandra Ung)14日與市議會議長歐德思(Adrienne Adams)宣布將撥款130萬元，協助亞美平等會(AAFE)將法拉盛聯合街一處既有辦公空間，改建為全新的「聯合街文化中心」(Union Street Cultural Hub)。完工後，該中心將成為亞裔藝術典藏、展覽、教育活動與青年參與的重要據點，預計成為法拉盛藝術文化的新地標。

這筆經費將用於整棟建物的整修工程，包括外牆防水、汰換受水損的地板與牆面、改善恆溫設備以確保藝術品安全存放，以及水電系統升級等。

文化中心將成為亞美藝術中心(Asian American Arts Centre)館藏的永久家園，典藏數十年來的亞裔藝術作品與檔案。館方也將與非營利組織Think!Chinatown合作，規畫展覽與未來營運方向。該中心位於法拉盛高中與皇后區語言研究高中對街，未來將為學生提供與藝術互動、認識社區多元文化的機會。

黃敏儀表示，這筆經費將把一個普通辦公空間轉變為能凝聚居民與文化能量的地區文化亮點。歐德思則強調，藝術存在於每一個社區，不僅是博物館或劇院的專利；市議會投入130萬元，就是為了確保藝術在地落地，讓亞裔藝術家與居民都能在家門口接觸文化。

AAFE執行長Thomas Yu透露，館藏多年來曾被暫存在舊樓的地下室，如今能有安全恆溫的永久家園，覺得既感動又欣慰。未來幾個月將進行設計與工程評估，其中包括是否能加裝電梯以增加無障礙通行與搬運大型作品的效率，施工期則預計約一年，同時將規畫駐館藝術家、策展實習，以及社區工作坊等項目。

活動最後，亞美藝術中心共同創辦人伍振亮(Bob Lee)帶領來賓進入將被改建的空間，分享部分館藏。他在講述作品背後的族群記憶時一度哽咽，其中包括香港藝術家榮念曾(Danny Yung)創作、象徵亞裔青年精神的角色「天天向上」，以及日本藝術家荒木義樹(Yoshiki Araki)以廣島核爆跨世代創傷為題的創作。

黃敏儀、議長亞當斯與AAFE團隊、亞美藝術中心代表等一同展示市議會提供的130萬...
黃敏儀、議長亞當斯與AAFE團隊、亞美藝術中心代表等一同展示市議會提供的130萬元資本預算支票，將在法拉盛打造全新的文化中心。（記者戴慈慧╱攝影）
市議會議長歐德思(中)與市議員黃敏儀(右)、亞美平等會執行長Thomas Yu(...
市議會議長歐德思(中)與市議員黃敏儀(右)、亞美平等會執行長Thomas Yu(左)在法拉盛宣布「聯合街文化中心」獲市議會撥款130萬元啟動改造計畫。（記者戴慈慧╱攝影）

