民代為布碌崙華協會 爭取到92萬元資金

紐約州眾議會亞太裔事務工作小組主席李榮恩(Grace Lee)與州眾議員寇頓(William Colton)13日宣布為布碌崙華人協會爭取到92萬元經費。(記者馬璿╱攝影)

紐約州眾議會亞太裔事務工作小組主席李榮恩(Grace Lee)與州眾議員 寇頓(William Colton)13日宣布為布碌崙 華人協會(Brooklyn Chinese-American Association)爭取到92萬元經費。李榮恩表示，亞裔 社區長期承受代表性與資源不足的問題，此舉不僅能確保社區民眾獲得應有的資金，更能讓當前政治環境下艱困的社區稍微喘息。

該筆資金為州府2025至26財年預算中給予亞太裔社區3000萬元資金的一部分，為亞太裔事務工作組連續第三年爭取到該筆專項經費。當日除華協會會長麥保羅、州眾議員李榮恩、寇頓外，州眾議長希思提(Carl E. Heastie)代表、市議員莊文怡(Susan Zhuang)等也出席。

麥保羅表示，該協會不僅透過電話日常關照4000位長者的健康，為其申請福利與服務，更在近三年拓展青少年與幼年服務，28個據點每日共服務3000位社區民眾。

李榮恩說，目前聯邦政府正在削減糧食券相關補助、小型企業也被關稅重傷，他們將更努力確保社區獲得應有的支持。寇頓回憶說，他剛上任時社區被分配的資金甚少，只能撥款給華協會2000元，如今亞裔能見度增加，組織日漸壯大，能爭取的資源跟著變多，很驕傲能親眼見證一切發生。

甫獲連任的莊文怡則表示，她未來將積極與州府合作在社區興建更多老人屋，提供更合宜的住房選擇給當地的長者。