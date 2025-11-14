我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

民代為布碌崙華協會 爭取到92萬元資金

記者馬璿╱紐約報導
紐約州眾議會亞太裔事務工作小組主席李榮恩(Grace Lee)與州眾議員寇頓(William Colton)13日宣布為布碌崙華人協會爭取到92萬元經費。(記者馬璿╱攝影)
紐約州眾議會亞太裔事務工作小組主席李榮恩(Grace Lee)與州眾議員寇頓(William Colton)13日宣布為布碌崙華人協會爭取到92萬元經費。(記者馬璿╱攝影)

紐約州眾議會亞太裔事務工作小組主席李榮恩(Grace Lee)與州眾議員寇頓(William Colton)13日宣布為布碌崙華人協會(Brooklyn Chinese-American Association)爭取到92萬元經費。李榮恩表示，亞裔社區長期承受代表性與資源不足的問題，此舉不僅能確保社區民眾獲得應有的資金，更能讓當前政治環境下艱困的社區稍微喘息。

該筆資金為州府2025至26財年預算中給予亞太裔社區3000萬元資金的一部分，為亞太裔事務工作組連續第三年爭取到該筆專項經費。當日除華協會會長麥保羅、州眾議員李榮恩、寇頓外，州眾議長希思提(Carl E. Heastie)代表、市議員莊文怡(Susan Zhuang)等也出席。

麥保羅表示，該協會不僅透過電話日常關照4000位長者的健康，為其申請福利與服務，更在近三年拓展青少年與幼年服務，28個據點每日共服務3000位社區民眾。

李榮恩說，目前聯邦政府正在削減糧食券相關補助、小型企業也被關稅重傷，他們將更努力確保社區獲得應有的支持。寇頓回憶說，他剛上任時社區被分配的資金甚少，只能撥款給華協會2000元，如今亞裔能見度增加，組織日漸壯大，能爭取的資源跟著變多，很驕傲能親眼見證一切發生。

甫獲連任的莊文怡則表示，她未來將積極與州府合作在社區興建更多老人屋，提供更合宜的住房選擇給當地的長者。

亞裔 眾議員 布碌崙

上一則

假扮外送員行搶頻傳 法拉盛警追緝籲民眾提高警覺

下一則

世報藝廊「御瓷紋章」珍藏展今開幕
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

領全額？沒收到？糧食券經費24小時到位 但各州恢復不一

領全額？沒收到？糧食券經費24小時到位 但各州恢復不一
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌
州府促川普政府允用聯邦資金 周末、假日供學生餐食

州府促川普政府允用聯邦資金 周末、假日供學生餐食

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

2025-11-13 07:17
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌