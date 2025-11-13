我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

「台灣超人」紀錄100位生命鬥士 紐約展映座無虛席

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「台灣超人」導演曲全立與團隊特地從台灣飛抵紐約，於映後與觀眾交流。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
「台灣超人」導演曲全立與團隊特地從台灣飛抵紐約，於映後與觀眾交流。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

歷時三年拍攝的紀錄片「台灣超人」近日在紐約法拉盛展映，影片記錄了上百位勇於面對「先天缺陷」的生命鬥士。放映現場座無虛席，導演曲全立及團隊特地從台灣飛抵紐約，於映後與觀眾交流。曲全立表示，真正的勇敢是不放棄，「唯有走出去，才能面對生命的挑戰。」

「台灣超人」由曲全立執導，監製王師、配樂大師鍾興民共同創作，這部作品延續他們在「美力台灣」的人文精神，用三年的時間走遍全台，記錄近百位在生命困境中，仍選擇勇敢、選擇善良的平凡英雄，包括因病廢了兩手卻成為發明家的劉大潭、失去妻子獨撐家庭雙親失能的王志揚、腦性麻痺但跑出世界冠軍的姚宥米等。片中他們將「被命運打倒」轉為「再次起身」、從「被拒絕」變為「成為榜樣」°

歷時三年拍攝的紀錄片「台灣超人」在紐約法拉盛舉行放映，放映現場座無虛席。(記者鄭...
歷時三年拍攝的紀錄片「台灣超人」在紐約法拉盛舉行放映，放映現場座無虛席。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

當日在法拉盛台灣會館的展映，為紐約的第三場暨最後一場，由佛光山紐約道場、國際佛光會紐約協會、台灣會館老人中心聯合在台灣會館舉辦。曲全立也在於映後與觀眾面對面交流，分享拍攝歷程與創作初衷，期許喚起社會對於身心障礙者、偏鄉青年、弱勢群體的理解與尊重。

導演曲全立被譽為「3D狂人」，其執導的影片「3D台灣」曾獲得第四屆世界3D大獎評審團大獎，他在35歲時曾罹患腦瘤，被醫生宣判只剩六個月的時間，最終手術成功，卻留下「半聾半盲」的後遺症，之後他繼續回歸影片製作，並打造全亞洲第一台「3D行動電影車」走入偏鄉，免費播放電影給孩童觀賞。

曲全立在接受採訪時表示，電影車在全台灣播放，行駛里程可繞地球八圈，許多藉著電影車觀賞「台灣超人」的孩子們都有一個夢想，便是它能開到全世界，這也潛移默化地影響了他。

曲全立表示，「台灣超人」今年展開世界巡迴放映，紐約是第18站。他說自己的創作初衷十分單純--在這個愈來愈依賴短影音、逐漸遠離書本的時代，他希望透過影像記錄那些超越自我的人，並鼓勵在人生十字路口徬徨或受挫的人重新出發，「用生命影響生命」。

法拉盛 老人中心

上一則

鄒哲銘醫學博士 整形、美容、手部外科專科提供先進微創手術 無傷口處理

下一則

紐約客談／就算看衰曼達尼 也別唱衰紐約
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

經典黃梅調 11/29法拉盛市政廳登場

經典黃梅調 11/29法拉盛市政廳登場
法拉盛整齊牙科感恩聖誕大特惠

法拉盛整齊牙科感恩聖誕大特惠
美國紐約法拉盛慈惠堂推出2026年2月16、17日開春團拜敬請報名預約

美國紐約法拉盛慈惠堂推出2026年2月16、17日開春團拜敬請報名預約
法拉盛天空城辦「光棍節」 韓星金旻奎將亮相

法拉盛天空城辦「光棍節」 韓星金旻奎將亮相

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07
反警立場鮮明的曼達尼獲選為下一屆紐約市長，已令紐約市警出現離職潮。(記者劉梓祁╱攝影)

曼達尼警政觀惹士氣下滑 紐約市警恐掀離職潮

2025-11-09 06:09

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉