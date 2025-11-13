「台灣超人」紀錄100位生命鬥士 紐約展映座無虛席

「台灣超人」導演曲全立與團隊特地從台灣飛抵紐約，於映後與觀眾交流。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

歷時三年拍攝的紀錄片「台灣超人」近日在紐約法拉盛 展映，影片記錄了上百位勇於面對「先天缺陷」的生命鬥士。放映現場座無虛席，導演曲全立及團隊特地從台灣飛抵紐約，於映後與觀眾交流。曲全立表示，真正的勇敢是不放棄，「唯有走出去，才能面對生命的挑戰。」

「台灣超人」由曲全立執導，監製王師、配樂大師鍾興民共同創作，這部作品延續他們在「美力台灣」的人文精神，用三年的時間走遍全台，記錄近百位在生命困境中，仍選擇勇敢、選擇善良的平凡英雄，包括因病廢了兩手卻成為發明家的劉大潭、失去妻子獨撐家庭雙親失能的王志揚、腦性麻痺但跑出世界冠軍的姚宥米等。片中他們將「被命運打倒」轉為「再次起身」、從「被拒絕」變為「成為榜樣」°

歷時三年拍攝的紀錄片「台灣超人」在紐約法拉盛舉行放映，放映現場座無虛席。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

當日在法拉盛台灣會館的展映，為紐約的第三場暨最後一場，由佛光山紐約道場、國際佛光會紐約協會、台灣會館老人中心 聯合在台灣會館舉辦。曲全立也在於映後與觀眾面對面交流，分享拍攝歷程與創作初衷，期許喚起社會對於身心障礙者、偏鄉青年、弱勢群體的理解與尊重。

導演曲全立被譽為「3D狂人」，其執導的影片「3D台灣」曾獲得第四屆世界3D大獎評審團大獎，他在35歲時曾罹患腦瘤，被醫生宣判只剩六個月的時間，最終手術成功，卻留下「半聾半盲」的後遺症，之後他繼續回歸影片製作，並打造全亞洲第一台「3D行動電影車」走入偏鄉，免費播放電影給孩童觀賞。

曲全立在接受採訪時表示，電影車在全台灣播放，行駛里程可繞地球八圈，許多藉著電影車觀賞「台灣超人」的孩子們都有一個夢想，便是它能開到全世界，這也潛移默化地影響了他。

曲全立表示，「台灣超人」今年展開世界巡迴放映，紐約是第18站。他說自己的創作初衷十分單純--在這個愈來愈依賴短影音、逐漸遠離書本的時代，他希望透過影像記錄那些超越自我的人，並鼓勵在人生十字路口徬徨或受挫的人重新出發，「用生命影響生命」。