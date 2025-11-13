我的頻道

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

台灣女性影像展 Metrograph放映

記者范航瑜╱紐約報導
「女兒的女兒」是黃熙繼「強尼·凱克」後的第二部劇情長片，講述一名退休母親在車禍中失去女兒後，面對女兒留下的冷凍胚胎所展開的情感歷程。(Metrograph提供)
自21日(周五)起，台灣導演黃熙執導的新作「女兒的女兒」將於紐約下東城Metrograph電影院獨家上映一周。為配合上映，Metrograph將同步推出影展「如母如女」(Like Mother, Like Daughter)，呈現台灣女性導演的創作傳統與多元女性主體意識。

「女兒的女兒」是黃熙繼「強尼·凱克」後的第二部劇情長片，由侯孝賢張艾嘉監製，張艾嘉、林嘉欣、劉奕兒主演。影片講述一名退休母親在車禍中失去女兒後，面對女兒留下的冷凍胚胎所展開的情感歷程。Metrograph評價寫道：「電影以細膩克制的情感與實驗性的敘事結構，展現黃熙的創作野心，鞏固其在台灣新生代導演中的地位。」

「如母如女」影展由駐紐約台北文化中心贊助，11月21日至12月12日(周五)舉行。策展人表示，此單元旨在展現台灣電影中鮮為人知的女性創作脈絡，從1980年代的新電影運動到當代作品，透過女性導演的視角探討家庭、性別與自我認同。

展映作品包括80年代女導演李美彌自製自導的「未婚媽媽」(1980)、「晚間新聞」(1981)與「女子學校」(1982)，構成台灣都市女性三部曲。這三部作品以簡潔大膽的影像語言與鮮明的女性角色，塑造出理想主義的「女性烏托邦」氛圍，為台灣電影留下重要的女性視點紀錄。

黃熙畢業於紐約大學帝勢藝術學院(NYU Tisch)，現居台北。自1996年起，她曾參與侯孝賢「南國再見，南國」等片製作，其創作關注都市人際與孤獨交錯的情感結構。首部劇情長片「強尼·凱克」於2017年上映，曾入選釜山、東京FILMeX與香港亞洲電影節，並獲金馬獎。

李安的「飲食男女」亦將加入本次展映，展開關於傳統與家庭關係的探索。(Metrograph提供)

侯孝賢 張艾嘉

