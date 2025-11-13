年初83.5萬成交 川普童年故居牙買加莊園再掛牌 開價230萬

川普位於皇后區牙買加莊園的童年故居，在近日重新返回房產市場，開價230萬元。（圖取自Google Map）

位於皇后區 牙買加莊園(Jamaica Estates)的一棟都鐸風格住宅，曾是川普 四歲前的童年居所。這棟歷史性住宅經全面整修後近日再度上市，開價230萬元。

該宅位於Wareham Place，由川普父親、地產開發商Fred Trump於1940年親自興建，為木造與磚牆結合的都鐸式建築，外觀帶有典雅尖頂與老式煙囪，是川普家族最早的落腳處。根據房產紀錄，川普一家在此居住約四年，隨後搬往同社區另一棟更大的住宅。

現任屋主為房地產開發商Tommy Lin。他於今年初以約83萬5000元買下，當時屋況破舊、內部損毀嚴重。Lin投入近50萬元整修，保留部分原始元素如磚砌外牆、壁爐與木窗框，同時將室內全面翻新，打造出五房、三全浴、兩半浴、面積約2500平方英尺的現代化住宅。

牙買加莊園位於皇后區東部，距離曼哈頓約14哩，以寬闊街道與獨棟豪宅聞名，是區內最具代表性的中上層住宅區之一。根據地產資料平台Realtor.com，該區獨戶住宅的中位售價約在150萬元左右，因此這棟「川普童年宅」開價230萬元仍屬於區域的高價位物件。

這棟房屋的交易歷史同樣充滿戲劇性。早在2016年川普競選總統期間，有投資人以139萬元買下；隔年轉售給一位中國買家，成交價約214萬元。新屋主一度將房子刊上Airbnb平台出租，每晚開價約800元，屋內陳設川普肖像與競選紀念品，吸引不少遊客慕名而來。

之後，該屋數度嘗試拍賣 。2019年拍賣起價約290萬元，但未達底價而流標。

現任屋主表示，這次重新上市並非為政治炒作，而是希望讓這座「兼具歷史感與地段優勢的建築」重獲新生。