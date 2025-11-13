紀念鄧麗君 11╱22慈善音樂會重現經典

我的頻道

記者戴慈慧╱紐約報導
跨樂音樂協會與新亞室內樂協會11日舉行記者會，宣布將於11月22日在林肯中心Merkin音樂廳舉行「鄧麗君30周年紀念慈善音樂會」。（記者戴慈慧╱攝影）
跨樂音樂協會與新亞室內樂協會11日舉行記者會，宣布將於11月22日在林肯中心Merkin音樂廳舉行「鄧麗君30周年紀念慈善音樂會」。（記者戴慈慧╱攝影）

為紀念華語樂壇傳奇歌手鄧麗君逝世30周年，跨樂音樂協會(MuseConnect)與新亞室內樂協會(Sinyah Chamber Music Society)將於11月22日晚間7時，在曼哈頓林肯中心旗下的Merkin音樂廳舉辦「鄧麗君30周年紀念慈善音樂會」。音樂會將以鋼琴與弦樂五重奏的形式，重新演繹多首膾炙人口的鄧麗君經典曲目，以音樂向這位跨世代的歌壇巨星致敬。

鄧麗君1953年出生於台灣雲林，是華語流行音樂最具代表性的歌手之一。其歌曲不僅深受華人世界喜愛，也在日本與東南亞廣為流傳。1995年她於泰國清邁因氣喘猝逝，享年42歲。離世30年，她的旋律仍影響不同世代的聽眾。

此次音樂會由跨樂音樂協會音樂總監楊嵐茵(Winnie Yang)擔任作曲與鋼琴，攜手中提琴家林維揚(Andy Lin)、小提琴家楊智仁、譚元培與大提琴家曾淑偉共同登台。

楊嵐茵將「月亮代表我的心」、「我只在乎你」、「小城故事」、「千言萬語」、「空港」、「再見我的愛人」等12首名曲改編為鋼琴五重奏版本。

跨樂音樂協會董事長黃百齡表示，今年的關鍵意義在於把致敬音樂會帶進林肯中心，「鄧麗君曾是第一位在林肯中心開唱的華人歌手。30年後，我們以古典形式致敬她，對台灣團體與文化傳播都別具意義」。

林維揚與曾淑偉則指出，這場演出以古典語彙重塑流行旋律，盼讓更多族群產生共鳴。

目前售票情況踴躍，部分票務收入將用於支持社區音樂教育。音樂會時間：2025年11月22日(周六)晚間7時至9時。地點：Merkin Hall at Kaufman Music Center 129 West 67th Street, New York, NY 10023。購票網站：https://www.kaufmanmusiccenter.org/mch/event/teresa-teng-30th-anniversary-memorial-charity-concert/

音樂會主辦及演出團隊合影，左起為曾淑偉、楊嵐茵、黃百齡、楊智仁、林維揚。(記者戴...
音樂會主辦及演出團隊合影，左起為曾淑偉、楊嵐茵、黃百齡、楊智仁、林維揚。(記者戴慈慧╱攝影)

華人 東南亞 曼哈頓

紐約地鐵通訊大升級 估10年完成

以信用卡盜竊近萬元棒球及寶可夢卡 男遭通緝
