紐約生存指南╱「藍色警報」提供遊民極端低溫安全庇護

「藍色警報」旨在幫助紐約客、特別是遊民，於夜間氣溫驟降至冰點以下時提供庇護服務。(本報檔案照)

由於紐約市11日夜間氣溫驟降至冰點以下，市府宣布啟動「藍色警報」(Code Blue)，將持續至12日的早上8時；這項警報已在社群平台上廣泛傳播，但許多人仍不清楚這項緊急措施對民眾意味著什麼。

據悉，這項措施旨在確保所有紐約人，特別是無家可歸者，能在極端低溫下獲得安全庇護 。

一般當預測氣溫將降至華氏32度(攝氏0度)或更低時，市府便會啟動「藍色警報」；若風寒效應(wind chill)使體感溫度降至更低，官方也可能會提前發布，而警報通常從下午4時起生效，至翌日上午8時結束。

在「藍色警報」期間，市府外展小組會前往街頭及地鐵 系統內，勸導露宿者前往市遊民 服務局(Department of Homeless Services)管理的收容所或臨時休息中心(drop-in center)。

任何需要庇護服務的人都可在「藍色警報」期間入住這些設施，無須經過平時繁瑣的登記與審核程序；若民眾在寒夜中發現有遊民或有人明顯需要避寒庇護，可撥打311報案，市府外展團隊將立即派員前往協助。

當然也會有民眾拒絕專員服務的時候，但專員不會因此放棄，將會持續主動提供協助和各項服務，直至成功；這個目的是在嚴峻天氣下幫助遊民離開街頭，提供的服務包括淋雨和給予餐食、推薦過渡性住房、安排短期安置、評估身心健康與需求等等。

若想了解市府的「藍色警報」或其他警報的緊急狀況，可瀏覽https://www.nyc.gov/site/dhs/outreach/street-outreach.page。