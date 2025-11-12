我的頻道

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

美國國際警察退伍軍人基金會 舉辦慈善晚宴籌款

記者高雲兒／紐約報導
美國國際警察和退伍軍人基金會(IPVF)與美國繁榮社區基金會PCF)在法拉盛舉辦主題為「重整隊伍建設，為社區繁榮發展保駕護航」的慈善晚宴。(記者高雲兒╱攝影)
美國國際警察和退伍軍人基金會(IPVF)與美國繁榮社區基金會PCF)在法拉盛舉辦主題為「重整隊伍建設，為社區繁榮發展保駕護航」的慈善晚宴。(記者高雲兒╱攝影)

美國國際警察和退伍軍人基金會(IPVF)與美國繁榮社區基金會PCF)日前在法拉盛舉辦主題為「重整隊伍建設，為社區繁榮發展保駕護航」的慈善晚宴，近800名來自政界、警界、僑界及企業界的嘉賓出席，為警察及退伍軍人群體籌募資金，並促進多方交流與合作。

活動由兩大基金會共同主辦，旨在強化警察與退伍軍人支持網，增進社區安全與族裔融合。現場播放了基金會過往公益活動短片，回顧其在防暴、防毒、協助治安、關懷退伍軍人及弱勢群體等方面的努力。國會議員孟昭文(Grace Meng)、州參議員劉醇逸、陳學理、州眾議員金兌錫、鄭永佳等發來賀信賀函並頒發獎狀。109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)、法官李昌永等到場。

基金會主席陳衛在晚宴上回顧IPVF與PCF五年來的發展歷程，並感謝社會各界的長期支持。陳衛表示，兩大基金會自成立以來，始終秉持「服務社區、守護安全」的宗旨，與警局協作維護治安，為退伍軍人及家庭提供協助，並於疫情期間捐贈物資、關懷弱勢居民。他說：「我們用行動詮釋了服務的真正含義，也讓這座城市更溫暖可愛。」

陳衛說，「重整隊伍建設」不僅是人員的擴充，更代表信念與責任的延續。他呼籲更多退伍軍人加入基金會行列，繼續為社區出力。展望未來，陳衛提出三項計畫方向：「警民橋樑計畫」將建立長期互動平台，促進社區融合與互信；「青年守護者計畫」將由退役軍人擔任導師，引導青少年遠離暴力與毒品；「心理與家庭支持中心」則將陪伴經歷創傷的退伍軍人及其家庭重建希望。

