3年竊案暴增1518% 紐約成扒手之都 警方提醒購物季保持警覺

購物季來臨，居民出行或購物應提防扒手。(路透)

一年一度的購物季即將來臨，成百上千萬美國民眾準備湧入機場、購物商場和節慶市集，與此同時，美國的扒竊犯罪又將隨之猖獗；聯邦調查局(FBI)的最新數據顯示，在全美各大城市中，紐約已成為扒竊重災區，2021年至2024年間，向警方和相關部門通報的扒竊案件暴增1518%。紐約市 居民和外地來紐約的觀光客在歲末假日出行，都應保持警惕。

FBI的統計數據顯示，紐約市已成為美國「扒手之都」，紐約市2021年每10萬人中有168人遇到扒竊案；2024年，每10萬人中有2719人遇到扒竊案，增幅驚人。

加州位居第二，從2021年到2024年扒竊犯罪上升905%，西維吉尼亞州 (West Virginia)增加800%、北達科他州(North Dakota)上升500%，新澤西州(New Jersey)增加420%，佛羅里達州(Florida)增加377%，這些都是全美扒竊犯罪增長最快的州。

繁榮布碌崙 (布魯克林)協會會長黃啟旺說，布碌崙八大道今年夏天偷首飾、偷錢包的扒手特別多，這些罪犯往往是外族裔，他們三三兩兩結夥作案，令人防不勝防。眼看聖誕假期即將到來，他提醒居民一定要看好自己的隨身物品，防止首飾和錢包被竊。

紐約市警方為此提醒民眾，歲末假日季節出行，無論是旅遊還是購物，都一定要保持警覺，避免錢包被竊。購物者分心時最易成為目標，因此要妥善保管自己的手機和錢包；居民在外出時，要避免炫耀貴重物品，炫人眼目的珠寶、最新潮的電子產品，以及鼓鼓囊囊，裝著大量現金的錢包都非常惹人注意；民眾居家或外出旅行時，一定要善用安全儲物設施，家中的儲物櫃、酒店的保險箱或防盜包都可以有效防盜；要選擇安全場所，人潮密集但監控完善的場所，永遠比僻靜昏暗的街道更安全。