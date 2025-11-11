我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／聯邦政府關門41天後可望重啟 兩黨誰贏誰輸？

裴洛西女兒不接母親地盤 宣布競選加州參議員

3年竊案暴增1518% 紐約成扒手之都 警方提醒購物季保持警覺

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
購物季來臨，居民出行或購物應提防扒手。(路透)
購物季來臨，居民出行或購物應提防扒手。(路透)

一年一度的購物季即將來臨，成百上千萬美國民眾準備湧入機場、購物商場和節慶市集，與此同時，美國的扒竊犯罪又將隨之猖獗；聯邦調查局(FBI)的最新數據顯示，在全美各大城市中，紐約已成為扒竊重災區，2021年至2024年間，向警方和相關部門通報的扒竊案件暴增1518%。紐約市居民和外地來紐約的觀光客在歲末假日出行，都應保持警惕。

FBI的統計數據顯示，紐約市已成為美國「扒手之都」，紐約市2021年每10萬人中有168人遇到扒竊案；2024年，每10萬人中有2719人遇到扒竊案，增幅驚人。

加州位居第二，從2021年到2024年扒竊犯罪上升905%，西維吉尼亞州(West Virginia)增加800%、北達科他州(North Dakota)上升500%，新澤西州(New Jersey)增加420%，佛羅里達州(Florida)增加377%，這些都是全美扒竊犯罪增長最快的州。

繁榮布碌崙(布魯克林)協會會長黃啟旺說，布碌崙八大道今年夏天偷首飾、偷錢包的扒手特別多，這些罪犯往往是外族裔，他們三三兩兩結夥作案，令人防不勝防。眼看聖誕假期即將到來，他提醒居民一定要看好自己的隨身物品，防止首飾和錢包被竊。

紐約市警方為此提醒民眾，歲末假日季節出行，無論是旅遊還是購物，都一定要保持警覺，避免錢包被竊。購物者分心時最易成為目標，因此要妥善保管自己的手機和錢包；居民在外出時，要避免炫耀貴重物品，炫人眼目的珠寶、最新潮的電子產品，以及鼓鼓囊囊，裝著大量現金的錢包都非常惹人注意；民眾居家或外出旅行時，一定要善用安全儲物設施，家中的儲物櫃、酒店的保險箱或防盜包都可以有效防盜；要選擇安全場所，人潮密集但監控完善的場所，永遠比僻靜昏暗的街道更安全。

紐約市 西維吉尼亞州 布碌崙

上一則

曼哈頓M42、皇后區Q9 分獲紐約公車「最慢獎」、「最擁擠獎」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼哈頓M42奪紐約公車最慢獎 最擁擠獎落「它」頭上

曼哈頓M42奪紐約公車最慢獎 最擁擠獎落「它」頭上
紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪
不理聯邦命令 紐約重啟發放糧食券…新州呢？

不理聯邦命令 紐約重啟發放糧食券…新州呢？
不滿曼達尼 逃離紐約市？這鄰居大肆宣傳搶人：學區好 環境佳

不滿曼達尼 逃離紐約市？這鄰居大肆宣傳搶人：學區好 環境佳

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定