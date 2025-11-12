SNAP延發 亞美醫師協會援亞裔白卡家庭食物、住房與交通

亞美醫師協會基金會啟動一項由「1115 Waiver健康幫助計畫」支持的免費服務，旨在協助亞裔社區有需要的民眾更有效地利用政府與社區資源。(主辦方提供)

在聯邦糧食券 (SNAP)延發、低收入家庭面臨生活壓力上升之際，亞美醫師協會基金會(CAIPA Foundation)啟動一項由「1115 Waiver健康幫助計畫」支持的免費服務，旨在協助亞裔 社區有需要的民眾更有效地利用政府與社區資源，改善生活與健康狀況。

這項服務專為持有白卡 (Medicaid)的家庭與個人設計，由亞美醫師協會基金會社區團隊執行。工作人員會與申請者面談，了解他們在食物、住房、水電、交通、醫療、語言或教育等方面的實際需求，再協助連結可申請的資源與補助。

服務內容包括：糧食援助，如協助申請糧食券、熱食配送、居家送餐等，還有住房與水電補助、就醫與接送孩子的交通資源、多語言翻譯與醫療導覽、營養與健康教育、就業與教育資訊，並提供一對一的資源配對服務。

凡登記於「管理式照護計畫」（Managed Care）的白卡會員，均可免費參加篩查服務。申請者只需前往caipafoundation.org/zh/1115-健康幫助計劃/填寫簡短問卷，亞美醫師協會基金會將安排專人協助確認資格、提供語言支援並根據需求安排服務。

亞美醫師協會基金會表示，近期許多亞裔家庭在食物與生活支出方面壓力增加，不少人不知道還能申請哪些援助。「我們希望讓更多社區居民了解，除了糧食券，還有許多可以幫助生活的資源。」該機構指出，這項計畫將成為政府與民眾之間的橋梁，幫助更多家庭獲得及時支援，提升亞裔社區的健康平等與生活品質。