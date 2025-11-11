我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

華埠22日免費健康講座 聚焦胰臟癌、胃癌

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王嘉廉社區醫療中心攜手蘭諾斯丘醫院，將在曼哈頓華埠舉辦免費胰臟癌與胃癌健康講座。(記者劉梓祁／攝影)
王嘉廉社區醫療中心攜手蘭諾斯丘醫院，將在曼哈頓華埠舉辦免費胰臟癌與胃癌健康講座。(記者劉梓祁／攝影)

為響應「全國胰臟癌與胃癌關注月」，王嘉廉社區醫療中心(Charles B. Wang Community Health Center)將與蘭諾斯丘醫院(Northwell Lenox Hill Hospital)亞裔服務部合作，於11月22日(周六)上午10時至中午12時在曼哈頓華埠舉辦免費社區健康講座，主題聚焦胰臟癌與胃癌，並探討飲食在癌症預防與治療中的關鍵作用。

主辦方表示，活動開放民眾現場參加，亦可透過「Zoom」線上同步收看。講座邀請多位專業醫療人員主講，包括外科腫瘤專科醫生、博士Elliot Newman、博士Marcovalerio Melis，以及腫瘤營養師Stefanie Rodriguez。他們將分享胰臟癌與胃癌的風險因素、早期症狀、生活方式調整與最新治療方案，並介紹營養在癌症預防與康復過程中的重要性。

王嘉廉社區醫療中心引述醫學研究顯示，亞裔罹患胃癌的風險明顯高於其它族裔，部分族群的風險甚至高出約10至12倍，強調相關健康教育與早期篩查格外重要。

王嘉廉社區醫療中心內科家庭護醫博士鄭嘉慧(Dr. Jessica Cheng)指出，「亞裔美國人罹患胃癌與胰臟癌的風險明顯偏高，尤其是胃癌，因此這兩類癌症的檢查越來越受到重視。我們持續鼓勵病人接受定期檢查，早期發現、及早治療，對預後有極大幫助」。

講座將於曼哈頓華埠中央街(Centre St.)168號3樓會議室舉行，並提供普通話與粵語即時翻譯。Zoom會議號為843 1222 4452，連結為bit.ly/GI-Cancers-Workshop。

癌症 亞裔 華埠

上一則

信託規劃保障華人資產 君信律師樓助您安枕無憂

下一則

北京藝術家劉韡將為MET創作雕塑 2026年秋天亮相
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

沉默殺手奪命 52歲女腹痛竟是「癌中之王」胰臟癌末期

沉默殺手奪命 52歲女腹痛竟是「癌中之王」胰臟癌末期
曼哈頓華埠遊行 致敬退伍軍人日

曼哈頓華埠遊行 致敬退伍軍人日
胰臟癌沒症狀？醫揭2重要指標「黃疸症狀、糞便顏色」

胰臟癌沒症狀？醫揭2重要指標「黃疸症狀、糞便顏色」
金山華埠免費Wi-Fi啟用 居民遊客皆受惠 料帶動社區復甦

金山華埠免費Wi-Fi啟用 居民遊客皆受惠 料帶動社區復甦

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30