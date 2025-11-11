華埠22日免費健康講座 聚焦胰臟癌、胃癌

王嘉廉社區醫療中心攜手蘭諾斯丘醫院，將在曼哈頓華埠舉辦免費胰臟癌與胃癌健康講座。(記者劉梓祁／攝影)

為響應「全國胰臟癌與胃癌關注月」，王嘉廉社區醫療中心(Charles B. Wang Community Health Center)將與蘭諾斯丘醫院(Northwell Lenox Hill Hospital)亞裔 服務部合作，於11月22日(周六)上午10時至中午12時在曼哈頓華埠 舉辦免費社區健康講座，主題聚焦胰臟癌與胃癌，並探討飲食在癌症 預防與治療中的關鍵作用。

主辦方表示，活動開放民眾現場參加，亦可透過「Zoom」線上同步收看。講座邀請多位專業醫療人員主講，包括外科腫瘤專科醫生、博士Elliot Newman、博士Marcovalerio Melis，以及腫瘤營養師Stefanie Rodriguez。他們將分享胰臟癌與胃癌的風險因素、早期症狀、生活方式調整與最新治療方案，並介紹營養在癌症預防與康復過程中的重要性。

王嘉廉社區醫療中心引述醫學研究顯示，亞裔罹患胃癌的風險明顯高於其它族裔，部分族群的風險甚至高出約10至12倍，強調相關健康教育與早期篩查格外重要。

王嘉廉社區醫療中心內科家庭護醫博士鄭嘉慧(Dr. Jessica Cheng)指出，「亞裔美國人罹患胃癌與胰臟癌的風險明顯偏高，尤其是胃癌，因此這兩類癌症的檢查越來越受到重視。我們持續鼓勵病人接受定期檢查，早期發現、及早治療，對預後有極大幫助」。

講座將於曼哈頓華埠中央街(Centre St.)168號3樓會議室舉行，並提供普通話與粵語即時翻譯。Zoom會議號為843 1222 4452，連結為bit.ly/GI-Cancers-Workshop。