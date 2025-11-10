曼達尼勝選效應康州房市大熱 華人房仲這麼看

紐約本地華人房仲指出，雖然他的客戶有所顧慮，但多數仍選擇在此地置業，「紐約還是有不可替代性」。(記者曹馨元╱攝影)

在候任紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)成功勝選後，康乃狄克州(Connecticut)的房屋市場異常火爆；多位房仲指出，這是大量高收入市民因害怕曼達尼徵收富人稅而紛紛逃離紐約的結果。不過，紐約本地華人 房仲指出，雖然他的客戶有所顧慮，但多數仍選擇在此地置業，「紐約還是有不可替代性」。

紐約郵報(New York Post)據多家康州房屋仲介說法指出，最近開放看房(open house)活動人潮爆滿，售價節節攀升，成交價屢創新高。一名房仲表示，僅一棟住宅在周末就吸引了近60組買家看房，約為平常的三倍；她同時透露，近日售出的一棟房屋以250萬元成交，較開價高出逾50萬元，部分原因正是「紐約人出走潮」推高市場需求。

據悉，不少30、40歲左右、有孩子的紐約中產家庭正在出售市區公寓，而熱門目的地是富裕的康州費爾菲郡(Fairfield County)。當地房仲觀察，這些家庭並非選擇多地的置業超級富豪，而是選擇放棄紐約的生活，舉家搬往康州。

曼達尼在競選期間提出的政見包括對紐約市最富裕的1%居民、年收入超過百萬者徵收2%的固定稅率，以及推行免費公車計畫。批評者指出，前者將導致富人出走，而後者則會使公車成為遊民聚集地，以讓公共治安進一步惡化。

在紐約華人房屋仲介張翔宇看來，曼達尼面臨聯邦、州府的牽制，其政策是否能落地尚無定論，因此本地房屋市場應只會在曼達尼勝選後、以及未來政策草案發布之時出現小幅波動，不會出現整體房價暴跌的狀況。長久而言，他認為紐約作為全球金融市場中心及具有頂尖文化資本的城市，仍有極強的不可替代性。

張翔宇所經手的房屋均價數百萬元至3000萬元不等，多面向於高收入的投資及自住人群。「我們最近有很多投資客戶也表現出(對曼達尼政策的)擔憂」，張翔宇說，但「因為紐約房地產的抗風險能力一直在全世界非常靠前，且房子稀缺性強，許多客戶依舊會選擇紐約」。