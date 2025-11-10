我的頻道

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

航班減10% 華人憂假期受影響 專家：選直飛、避轉機　

記者高雲兒／紐約報導
旅遊顧問提醒，未來幾周出行應提早規畫、隨時關注航班變動，並盡量選擇直飛航班，避免轉機延誤風險。(記者高雲兒╱攝影)
旅遊顧問提醒，未來幾周出行應提早規畫、隨時關注航班變動，並盡量選擇直飛航班，避免轉機延誤風險。(記者高雲兒╱攝影)

美國聯邦航空總署(FAA)日前宣布減少全國主要機場的航班10%，每日有上千個航班受到影響。隨著感恩節與聖誕假期將至，不少準備返鄉或出遊的華人旅客擔心機票緊張、行程受阻。旅遊顧問提醒，未來幾周出行應提早規畫、隨時關注航班變動，並盡量選擇直飛航班，避免轉機延誤風險。

ET Family Travel 聯合創辦人Tori Tomasheski說：「如果你在第一個機場延誤，第二個機場的飛機可不會等你。」她建議有重要行程的旅客，例如參加婚禮、搭乘郵輪或返鄉團聚者，最好提前一天出發，以防突發狀況。

在法拉盛旅遊社工作的王小姐表示，最近幾天有不少顧客打電話詢問改票與退票規定。「大家最擔心的是飛機臨時取消或延誤，尤其是回中國的班機，如果錯過轉機點就麻煩了。」

多家航空公司已推出較寬鬆的更改與取消政策。聯合航空、美國航空與前線航空允許旅客在限制期間免費改票或取消；西南航空則僅限航班被取消者可重訂或退款；達美航空針對往返受影響機場的乘客提供額外彈性安排。專家提醒，購票前務必查看退改條款，特別是購買「備用機票」時，要先確認退款條件，以免損失。

隨著航班減少、座位緊張，部分航線的票價已悄然上漲。美國旅遊協會表示，平均票價較去年同期上漲約3%，且預期感恩節假期仍會繼續攀升。長島居民陳太太說，她原本打算1月底帶家人到佛州度假，「上周看票價還能接受，今天再查已經貴了快100塊，我只好暫時觀望」。

旅遊專家建議，民眾可購買旅遊保險，並盡量透過航空公司官網或專業顧問訂票，以便發生問題時能即時獲得協助。同時，下載航空公司App可即時接收航班通知、掌握登機口變化，並更方便與客服聯繫。

Tomasheski表示，若條件允許，旅客也可考慮改搭火車或自駕出行。「今年假期，我預期火車出行人數會明顯增加。」她提醒，「最重要的是，帶著耐心出發」。

機票 感恩節 長島

拉瓜迪亞、紐瓦克機場 航班長時間延誤

「造山者」紐約特映 導演笑稱適逢晶片荒成了「時事片」
