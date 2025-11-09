川普特赦中方獵狐案前市警 惹議

美國紐約退休警官麥克馬洪被控非法擔任中國代理人，在4月被判處入獄1年半。(路透)

總統川普 7日宣布特赦前紐約市 警(NYPD)警佐麥克馬洪(Michael McMahon)，其曾被控非法擔任中國代理人罪名成立，參與將美國居民遣返中國的「獵狐行動 」(Operation Fox Hunt)計畫，並在今年4月被判處入獄1年半。

麥克馬洪於今年春季被判入獄18個月，法官形容該案為「一場跨國鎮壓行動」。他始終堅稱自己無辜，表示只是「被誤導」參與了一項他以為是一般私人調查員任務的工作。他說，當時被告知受雇於一家中國建築公司，並不知實際上與中國政府有關。

白宮一名匿名官員對「美聯社」透露，川普決定特赦的原因之一，是接受了麥克馬洪「遭誤導」的解釋。該官員指出，麥克馬洪在2001年因公受傷前，曾於紐約市警服役14年，並獲頒數十項嘉獎。

麥克馬洪的律師勒斯伯格(Lawrence Lustberg)表示，特赦「糾正了一場可怕的不公」。他透過電郵指出，「我始終相信，是中國政府利用並傷害了麥克馬洪，他是一位真正的英雄警官，我們的政府本應嘉獎他，而非起訴他。」

現年58歲的麥克馬洪先前被判「非法外國代理人」與「跟蹤」等罪名。他是聯邦起訴與中國「獵狐行動」有關案件的首批三名被告之一，其兩名華人共犯亦已入獄服刑。另有三人已認罪，五名嫌犯仍在逃，被認為身在中國。

此案涉及前中國官員徐進，他與家人於2010年移居新澤西。中方指控許進夫婦貪汙，但兩人否認並稱遭內部政治打壓。由於美中之間無引渡條約，中國當局無法依法要求其返國。

此前，麥克馬洪被指受雇調查徐進下落，利用政府與警務資料庫進行搜索與監控。辯方承認他忽略了疑點，但強調他被客戶欺騙，未料調查結果會被用於騷擾他人，「我從未想過自己在替中國政府工作，也從未意圖跟蹤任何人」，他在宣判時表示。

檢方曾指，徐進一家長期受到騷擾，且一度在家門外發現恐嚇紙條，上面寫著，「如果你願意回大陸坐十年牢，你的老婆子女沒事。這事到此為止！」