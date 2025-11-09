曼達尼警政觀惹士氣下滑 紐約市警恐掀離職潮

反警立場鮮明的曼達尼獲選為下一屆紐約市長，已令紐約市警出現離職潮。(記者劉梓祁╱攝影)

隨著反警察立場鮮明的民主社會主義者曼達尼 (Zohran Mamdani)在市長選舉中勝出，紐約市 警(NYPD)出現明顯人事動盪；據警察退休基金的最新數據，10月離職警員人數較去年同期增加35%，達245人，而2024年同月僅181人。

市警探工會(DEA)主席孟諾(Scott Munro)向「紐約郵報」指出，「士氣明顯下滑，大家都擔心曼達尼上任後推行的政策」。他表示，這位即將領導紐約市的人「根本不相信執法」，讓許多警員私下直言「麻煩大了」。

此外，多位警界人士警告，若廣受稱讚的現任市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)選擇離任，退警潮恐進一步擴大。市警察工會(PBA)主席亨德利(Patrick Hendry)則批評，目前每個月離職人數「足以支撐整個分局運作」，並警告若市府不解決「工作負擔沉重、合約過期、以及無止境的質疑與追責」，人員流失問題將更為嚴重。

盡管如此，市警今年已新聘2911名警員，為2006年以來單年招募最多的一次。警方發言人表示，下一批新晉警員預計12月入職。目前全市制服警力總數為3萬3745人，與2024年的3萬3812人相近。

根據市獨立預算辦公室資料，警局人數高峰曾於2000年達4萬285人。

自曼達尼當選以來，目前最高層級的變動為戰略應變組(SRG)的主管、副警司迪阿達莫(John D'Adamo)，他於選舉翌日請辭。該部門負責處理示威與突發事件，曾在2024年哥倫比亞大學(Columbia University)反以色列抗議行動中逮捕數百人。

過往，曼達尼曾屢次批評戰略應變組過度執法，甚至揚言解散該單位。孟諾指出，若此小組被撤銷，將迫使警探分派至抗議現場，「這不僅削弱破案能力，也會增加民眾投訴案件。」

此外，曼達尼計畫新設立頗具爭議的「社區安全局」(Department of Community Safety)，以心理健康專業人員取代警員，處理涉及精神危機者的911報案。他亦主張將警員紀律處分最終決定權，從市警局長處移交至立場偏自由派的市民投訴審查委員會(CCRB)。

同時，部分警員仍對曼達尼過去曾發表「警察帶有種族主義與恐同傾向」的言論感到不滿，盡管他事後已公開道歉。

上月末，現任市長亞當斯 (Eric Adams)宣布在11月財政計畫的更新中，投入擬定新資金以擴充警力，從而在2029財政年度前讓警員總數增加5000人，達到4萬人。該計畫仍需在明年夏天獲得由進步派民主黨人主導的市議會批准。

曼達尼則批評其為亞當斯的「政治表演」，「而非真正為紐約人交出成果」。他則強調，「我認為目前警力規模已經足夠。我們預算編列的市警編制是3萬5000人。事實上，亞當斯根本無法招到那麼多警員。」